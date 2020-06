Uso de uniforme escolar seguirá siendo obligatorio en Veracruz, aclara Diputada

La diputada federal de MORENA por el distrito de Coatzacoalcos, Tania Cruz Santos, aclaró que para el ciclo escolar 2021/2022 no se ha propuesto la prohibición del uniforme escolar en el nivel de Educación Básica, sino que solo haya una excepción en su uso mientras no se levante la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, con la finalidad de apoyar a los padres de familia que realmente no los puedan adquirir.



Manifestó que la semana pasada como Secretaria de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, presentó un punto de acuerdo respecto al uso del uniforme escolar, que “causó un poco de polémica” en virtud de que se interpretó que se estaba proponiendo prohibir su uso.



Dijo que la propuesta es que al inicio del próximo ciclo escolar como una excepción y solo por motivos de la pandemia del COVID-19 y mientras no se levante la contingencia sanitaria, los alumnos puedan acudir a las escuelas sin uniforme, ya que habrá algunos padres de familia que por cuestiones económicas no podrán adquirirlos.



Señaló que como docente de profesión sabe la importancia de que los alumnos porten un informe, básicamente por identidad y seguridad, por lo que hay planteles en donde no se permite su ingreso si no lo portan.



“Sabemos que muchos padres de familia al inicio del ciclo escolar podrán tener algún problema económico para adquirir los uniformes escolares y lo que no queremos es que ningún niño se quede sin ingresar al nuevo ciclo escolar. En algunas escuelas, a veces, le prohíben la entrada a los niños que no portan el uniforme”.



Expuso que por esa razón fue el punto de acuerdo para que a los alumnos que no porten el uniforme no se les niegue el acceso a las escuelas y se les dé oportunidad a los padres de familia adquirirlos hasta que tengan solvencia económica.



Con ello, agregó la legisladora, se apoyará a los padres de familia que realmente lo necesiten.



“Ese tema era importante aclararlo porque por ahí especularon algunas personas que estábamos prohibiendo o quitando definitivamente el uso del uniforme (escolar) y esto no es así; lo hicimos solamente por el periodo de excepción que estamos viviendo de esta pandemia y solamente para aquellos padres de familia que realmente necesiten ocupar este punto de acuerdo”, concluyó.