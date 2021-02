Al Calor Político:



Salí de casa de mi amiga y pedí un taxi en la aplicación InDriver, el cual en la misma me puso precio de $45 pero al llegar a mi destino el taxista me cobro $80, al preguntarle que por qué tanto, me dijo que los tenía que pagar y al buscarme más dinero en mi bolsa, saqué mi teléfono el cual se quedó en el asiento trasero y al bajarme le dije que me esperara, que había dejado mi celular, pero se fue con él.



Atentamente



Ana Karen Marín Gómez