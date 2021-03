Usuarias protestan por más de 24 horas sin agua, en La Antigua

Este jueves, mujeres de algunas colonias de Cardel se manifestaron frente a las oficinas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de La Antigua, ante la falta del líquido por más de 24 horas en todo el municipio.



“Tenemos más de cuatro años con fallas; reportamos las fugas al número telefónico pero nos tratan muy prepotente”, expusieron María y Mónica, quienes además se quejaron de que el recibo llega puntual pero no hay descuentos por los días en que no hay suministro.



“CMAS quiere el pago puntual pero la calidad del servicio es caro y deplorable; (además) demoran mucho para dar soluciones en todo lo que va de esta administración”.



Posteriormente, Víctor García, encargado de operaciones de la Comisión Municipal de Agua Potable, explicó a las inconformes que la falta del suministro fue porque las bombas dejaron de funcionar debido a los “apagones” que hubo la noche del martes en toda la región.



Agregó que al volver el suministro eléctrico, el voltaje no fue suficiente para que operara el equipo de bombeo y que el personal de Comisión Federal de Electricidad les reportó fallas en el transformador que abastece a la región.



Por otra parte, el contralor de CMAS se comprometió a solucionar las diferentes quejas de carácter administrativo sobre el personal que mal atiende a los usuarios cuando acuden a reportar fallas y trámites en general, concluyó.