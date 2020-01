Usuario afirma que el pago en línea del impuesto predial sí contempla descuentos

Por este medio les escribo para DESMENTIR las versiones de que el pago del impuesto predial en Xalapa NO está funcionando correctamente.



En particular me refiero al pago que deben realizar los jubilados o personas mayores con credencial de INAPAM, el sistema de pago en línea SI contempla TOTALMENTE los descuentos que fueron ofrecidos por las autoridades municipales … Pero …Vale la pena mencionar que fue un requisito INDISPENSABLE el volverse a registrar en la campaña del Padrón de Jubilados y Pensionados que se realizó a partir de noviembre del 2019.



En mi caso personal, realicé el pago en línea SIN NINGÚN PROBLEMA y obteniendo los descuentos correspondientes.



Invito a todas las personas a que se ahorren molestias y sufrimientos haciendo su pago del impuesto predial en línea. La única observación es que la forma de entrar a la sección del pago está un poco “escondida” y para encontrarla se necesita presionar sobre un letrero que aparece en la sección de “Avisos” … Sugeriría que se colocara un “Botón” especial y únicamente dedicado a llevar al usuario a la sección de pago en línea del citado impuesto.