Usuarios acusan que autobuses en Altas Montañas no respetan medidas sanitarias

Un usuario de los Autobuses Rápidos del Sureste, los cuales cubren la ruta de San Sebastián-Coetzala—Córdoba, pidió a las autoridades de transporte verifiquen a esta línea pues no está respetando las medidas para operar en la nueva normalidad.



Mencionó que la población está cumpliendo con llevar su cubrebocas y algunos además de eso la careta, pero en el interior de las unidades no se respeta cuando ya se cubrió el 50 por ciento de la capacidad y se sigue permitiendo que suba más gente.



Agregó que esto ha provocado que haya unidades que van llenas de personas, que se suben porque también ya no tienen otra opción, pues aunque esperen la siguiente va igual de saturada.



Comentó que esto provoca que la gente no mantenga una sana distancia e incremente el riesgo de un posible contagio de COVID-19.



Lamentó que los conductores no estén respetando las indicaciones que han dado las autoridades estatales, federales y hasta internacionales en esta etapa de la pandemia o quizá son los mismos concesionarios los que les indican que suban el mayor número de pasajeros, con lo que se expone a la gente y a los mismos choferes.