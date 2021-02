Usuarios de Banderilla acusan que transporte público incumple medidas sanitarias

Habitantes del municipio de Banderilla acusaron nuevamente que los autobuses “Autotransportes Banderilla” y los “Miradores del Mar” continúan sin seguir las medidas sanitarias.



Expusieron que a los autobuses sube “mucha gente” y sin cubrebocas, además denunciaron que distintos comercios del municipio tampoco tienen medidas, por lo que pidieron a las autoridades municipales a tomar nuevas acciones.



“Siguen permitiendo que los taxis y autobuses suban mucha gente y sin cubrebocas, los botaneros siguen abiertos, la aglomeración de gente es impresionante, deben inspeccionar las tiendas otra vez una a una, sin avisar obviamente y subirse a los transportes como en un principio lo hicieron”, mencionaron.



Precisaron que se deben hacer verificaciones en mercados y tiendas pues los empleados y vendedores no utilizan cubrebocas, por lo que los contagios pueden ir aumentando.



“Habría buenos resultados multar a las líneas que permiten el acceso a las unidades sin mascarilla, en negocios no lo usan tampoco y así muchos otros, pero pues deben hacer sus inspecciones o esto pronto saldrá de control”.



“Deben ser más estrictos con quién no está respetando las medidas sanitarias porque en poco tiempo han aumentado mucho los contagios, en un mes casi dobló la cifra de contagios, poner más atención a los transportes, las tiendas y el mercado”, son algunas de las quejas.