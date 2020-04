Usuarios de CMAS Xalapa de colonias populares pagarán la mitad durante cuarentena

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, dio a conocer que la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) Xalapa, en solidaridad con los ciudadanos, otorgará un subsidio del 50 por ciento a los dos estratos de la sociedad más bajos.



"Se buscó que la institución no fuera dañada en su sistema operativo. No podemos prescindir del cobro. El organismo logró un ahorro el año pasado de 9 millones de pesos, por ello se hizo un análisis de a quién se podría ayudar y en dos meses se le dará un subsidio a la población. Con un subsidio del 50 por ciento a los usuarios populares, los dos estratos más bajos, van a pagar la mitad de su factura".



Durante la Sesión Ordinaria de Cabildo, el primer Edil también expuso que para el estrato de la población de interés social, recibirá la misma alternativa pero esta será del 25 por ciento. Así también, para el doméstico medio, que corresponde al 45 por ciento de la población, por un 15 por ciento y para el estrato más alto, un subsidio del 5 por ciento.



"Todos los estratos sociales están recibiendo un apoyo; esto va a beneficiar a 142 mil 607 hogares, toda la población prácticamente va a recibir un subsidio".



Rodríguez Herrero señaló que también fue necesario solicitar a Banobras una moratoria por el adeudo que presenta CMAS con dicha institución.



"Se solicitó de manera formal a Banobras que, ante la pandemia, nos diera una moratoria los próximos dos meses. Se le pagan 5 millones de pesos a Banobras".



El munícipe pidió a la población no dejar de pagar las facturas de agua, pues eso ayudó que en esta ocasión se pueda otorgar dicho subsidio.



Asimismo, enfatizó que a partir de este día, será obligatorio cerrar los establecimientos comerciales que no sean esenciales para los ciudadanos.



"Se han hecho avisos, exhortos para que los comercios que no son indispensables cierren sus puertas. Es muy importante cuidar que la gente cuide su salud, en ese sentido durante todos estos días se ha invitado a los bares, a las cantinas, a los botaneros a que suspendan sus actividades. A partir de este momento, que ya estamos en la fase 3, esto va a ser obligatorio".



Así también, resaltó que de manera cotidiana se están inspeccionando los diferentes tianguis y mercados de la ciudad para que se acaten las medidas sanitarias.



"Se han llevado a todos los mercados gel, guantes, cubrebocas y cloro de manera gratuita. Son insumos que se están facilitando a los comerciantes", finalizó.