Usuarios de banco “bloquean” locales del Pasaje Tanos de Xalapa, se quejan

El administrador del pasaje Tanos, Gerardo Libreros Cobos, dio a conocer que la gran afluencia para el cobro del Banco del Bienestar ha afectado negativamente a los comerciantes establecidos de esta zona.“Cada vez que hay (estos pagos) pasa lo mismo. Hay personas que entienden muy bien. Ahorita estaban tapando los aparadores de este negocio y les pedí de favor que se retiraran para que la gente que va a pasar pueda ver y pueda comprar normalmente. Eso es lo que queremos, nada más un poquito de conciencia”.El administrador refirió que la molestia de los comerciantes establecidos del pasaje es que las personas que acuden al banco no permiten el libre tránsito, “(los del Banco del Bienestar) están totalmente rebasados con la atención”.Libreros Cobos señaló que han externado esta situación al personal de Bienestar, sin que hayan sido escuchados.“Los convocan pero no hay alguien ni del Banco del Bienestar ni de los Programas Sociales que esté al pendiente de esto. Ahorita intenté hablar con el señor Huerta y simplemente no me hizo caso”, concluyó.