Usurpan beneficencia y piden caridad o donativos en su nombre, en Orizaba

Con la finalidad de obtener un beneficio a nombre de la Casa de la Misericordia, personas ajenas a la labor de la caridad que hace este lugar se han encargado de pedir dinero y hasta donación de sangre.



Al respecto la Casa de Misericordia Monte Carmelo informó a los fieles y población en general, que los colaboradores o coordinadores no han autorizado a ninguna persona pedir dinero en efectivo, despensas, ayudas, sangre, en los domicilios a nombre de esta noble institución.



Asimismo se hizo el exhorto a través de redes sociales para que la gente denuncie esta situación a la Casa de la Misericordia la cual es parte de la Diócesis de Orizaba, o dar conocimiento a las autoridades competentes.



Es de destacar que este sitio de ayuda a pesar de la pandemia no ha cesado su trabajo, sino que tras la situación económica provocada por el COVID-19, ha aumentado el número de comidas entregadas a personas de escasos recursos los cuales no tienen alimento que ingerir.