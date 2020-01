UV, 4 tecnológicos y 5 normales de Veracruz podrían acceder a recursos millonarios

La Universidad Veracruzana (UV), cuatro universidades tecnológicas y cinco normales (una de ellas rural) de la entidad podrían hacerse beneficiarias de recursos millonarios con la finalidad de desarrollar sus capacidades académicas y de gestión, a fin de contar con programas educativos evaluables, todo ello a través del Programa de Fortalecimiento de Excelencia Educativa (PROFEXCE) para el Ejercicio 2020.



Este lunes se publicaron las reglas de operación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para otorgar apoyos económicos a las instituciones de educación superior, para que a partir de ejercicios de planeación participativa implementen proyectos académicos y de gestión.



Las instituciones que podrían participar son la Universidad Veracruzana, la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz, la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora y la Universidad Politécnica de Huatusco.



También la Benemérita Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. Rébsamen”, el Centro de Estudios Superiores de Educación Rural "Luis Hidalgo Monroy", el Centro Regional de Educación Normal "Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán”, la Escuela Normal "Juan Enríquez" y la Escuela Normal Superior Veracruzana "Dr. Manuel Suárez Trujillo".



Mediante el convenio la Secretaría de Educación Pública (SEP), se obliga a aportar a la institución con base en su disponibilidad presupuestaria en el Ejercicio Fiscal, la cantidad que le será transferida a través de la Secretaría de (nombre de la secretaría), en una o más exhibiciones, para que la destine exclusivamente a lo establecido en las reglas de operación del Programa.



También dará seguimiento a la transferencia que la Secretaría de Finanzas o su equivalente en el Gobierno del Estado de (nombre de la entidad federativa), deberá realizar a la institución en un periodo no mayor de 10 diez días hábiles contados a partir de la fecha de la ministración que le realice la SEP.



En tanto, las instituciones se harán responsables de la custodia de los comprobantes de gasto correspondientes para futuras revisiones o auditorías y rendir a la SEP los informes trimestrales mediante los formatos turnando copia al Órgano de Fiscalización y Control de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y a la Secretaría de la Función Pública o instancia correspondiente que para tal efecto se determine, sobre el cumplimiento académico, financiero y el avance de los indicadores asociados a los proyectos integrales y de las observaciones que surjan.



No obstante, se establece que cuando en las actividades de seguimiento o supervisión que defina la instancia normativa, identifique que los recursos fueron destinados a distintos fines a los autorizados, o bien existan remanentes en su aplicación, solicitará a el/la beneficiario/a realizar su reintegro a la TESOFE.