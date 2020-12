UV apoyará con almacenamiento de vacunas contra COVID-19

Por la responsabilidad social que tiene la Universidad Veracruzana (UV), es que también se ha puesto a disposición de las autoridades de salud para participar en la dispersión de la vacuna de COVID-19, indicó la rectora, Sara Ladrón de Guevara González.



Entrevistada esta tarde al acudir a la presentación del libro "Porque la lucha por un hijo no termina" y cuya editora fue Celia del Palacio, Ladrón de Guevara, enfatizó que este 2020 ha sido difícil, pero se espera tener una dispersión importante de las vacunas.



"Estamos involucrados en apoyar a la Federación para el almacenamiento de las vacunas en nuestros Ultracongeladores y esperemos que este proceso se dé de manera eficiente para que estemos en condiciones de concluir la pandemia".



Añadió que se tienen Ultracongeladores en tres ciudades: Xalapa, Veracruz y Orizaba. "Están en distintas facultades o institutos y hemos informado a la Federación que cuentan con esta disponibilidad. De hecho, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Poncheiro, está coordinándose con las autoridades de salud para que en su momento se considere esta posibilidad de las universidades, de apoyar el proceso de vacunación".



La Rectora apuntó que las autoridades educativas trabajan con las federales para ordenar y organizar este proceso. Incluso comentó que ya se informó la capacidad que tiene la UV, ahora la casa de estudios está en espera de lo que se le requiera en protocolos, procedimientos para apoyar.



En este sentido se le preguntó sobre el regreso a clases presenciales, a lo que dijo que se hará siempre y cuando las condiciones sean favorables. "Si llamamos a clases presenciales será con protocolos, grupos reducidos y demás consideraciones, porque lo primero, insisto, es la salud de la comunidad".



Añadió que este semestre sin duda alguna se va a concluir virtual, a pesar de que este año ha sido muy complicado no sólo para la UV, sino para todo el resto de la humanidad. "Pero estamos trabajando y avanzando, sabemos que hay algunas cosas que no hemos podido hacer, como actividades prácticas y presenciales que vamos postergando para que en algún momento lo hagamos siempre y cuando las condiciones de salud lo permitan; la comunidad ha respondido de manera muy esforzada y comprometida".



Se le preguntó cómo están trabajando con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), a lo que puntualizó que esta asociación está en coordinación con la Secretaría de Salud y de Educación Pública para el tema de la dispersión y de los ultracongeladores. "Con ellos nos estamos coordinando y por supuesto que las universidades públicas trabajamos organizadas en la ANUIES".