UV atenderá anomalías denunciadas por pasantes en Hospital del IMSS de Córdoba

Luego de la protesta de estudiantes de Medicina, algunos de éstos de la Universidad Veracruzana (UV), quienes denunciaron ser acosados, amedrentados y no protegidos ante el contagio de COVID-19 por parte de autoridades del Hospital del IMSS en Córdoba, el vicerrector José Eduardo Martínez Canales dijo que se atenderán las inquietudes de los estudiantes, tomando en cuenta también el documento que en su momento firmaron y donde aceptaron condiciones y responsabilidades.



"Siempre que se presenta alguna situación en una instancia de salud, me permito solicitar a los directores de las Facultades de Ciencias de la Salud que correspondan, que se informen e investiguen sobre los señalamientos que los estudiantes hicieron".



Explicó que cuando los jóvenes hacen un internado de pregrado o servicio social en una instancia de salud, firman un documento en el que aceptan las condiciones y responsabilidades, el cual debe considerarse al momento de analizar una situación como la expuesta esta mañana afuera de la Delegación Veracruz Sur.



"No dejan de ser nuestros estudiantes y por eso los directores hacen el seguimiento cuando hay una inconformidad. Pero también debe considerarse el marco normativo, lineamientos y demás documentos que existen para regular las actividades de nuestros estudiantes en las instancias de salud".



Finalmente, el vicerrector en la zona Córdoba-Orizaba dijo que los directores se están informando sobre la situación y con ello aclarar el tema lo antes posible.