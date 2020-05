UV aún no determina si ciclo escolar va a concluir “virtualmente”

Durante esta época de contingencia sanitaria por el COVID-19, la Universidad Veracruzana (UV) ha hecho el análisis de cuál es el avance que lleva cada académico en la experiencia educativa, cuáles son las estrategias que han implementado para esta época de manera que se puedan atender los contenidos básicos que impactan en la unidad de competencia, manifestó el vicerrector en la zona Córdoba-Orizaba, José Eduardo Martínez Canales.



Refirió que luego de que se ha dado a conocer que el 1° de junio no se regresará a las aulas, es que se continúan apoyando mecanismos que permitan a todos los estudiantes seguir sus estudios de diversas maneras.



Destacó que se va seguir cuidando a la comunidad, por lo que los catedráticos están diseñando alternativas para quienes no tienen la facilidad de acceder por medios virtuales, todo ello con el propósito de que se concluya de la mejor manera el periodo escolar.



Recordó que en recientes fechas, por medio de un comunicado, se dio a conocer que, por los indicadores de contagio que se presentan en el Estado y en muchos de los municipios que son de la región Córdoba-Orizaba, no se está en condiciones de regresar a las aulas el 1° de junio.



"Pero desde que nos fuimos a suspensión de actividades presenciales, el trabajo ha continuado por medios virtuales. Si bien tenemos una plataforma que es propia, hemos dado libertad a los estudiantes y académicos de que el trabajo lo puedan hacer a través de las herramientas que tengan al alcance y que estén capacitados para manejar".



Es decir, explicó, que toda plataforma con fines educativos, que aunque no sea la institucional, se apoya para que puedan trabajar por esta, si es su decisión. Agregó que hay quienes refuerzan su trabajo a través de Facebook o WhatsApp, con el objetivo de abonar para el desarrollo del periodo escolar.



Agregó que al pertenecer a la ANUIES, normalmente las decisiones de la UV están apegadas a los acuerdos que en la asociación se toman y se siguen las recomendaciones que dan las autoridades pero por su autonomía tienen que sacar sus propios comunicados, hacer sus adecuaciones a los calendarios escolares y darles especificaciones a los miembros de la comunidad



Mencionó que, de hecho, hasta ahora no se tiene la decisión de si se va concluir por medios virtuales el ciclo escolar o no.



Añadió que para junio se podrían dar a conocer otros comunicados con disposiciones generales específicas, dependiendo el color del semáforo que aplique para cada Municipio del Estado.



Es recordar que en la zona Córdoba-Orizaba, la comunidad universitaria se compone de 14 mil individuos, entre estudiantes de licenciatura, posgrados, educación no formal y el personal.