UV debe enriquecer a las regiones, alterando el centralismo excluyente: Rector

Los programas educativos (PE) Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria y, Educación Física, Deporte y Recreación, de la Universidad Veracruzana (UV), recibieron acreditación y reacreditación de calidad, por parte del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica (Comeaa) y el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de la Cultura de la Actividad Física (Comacaf), respectivamente.El programa de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria está adscrito a la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria (FISPA), con sede en Acayucan, región Coatzacoalcos-Minatitlán; mientras el de Educación Física, Deporte y Recreación, a la Facultad homónima, región Veracruz.Por tal razón, el evento –que se desarrolló este 8 de junio– fue en modalidad virtual, desde ambas regiones y en la Sala de Juntas de Rectoría, en la capital del Estado, donde presidió el rector Martín Aguilar Sánchez.Luego de la entrega de los reconocimientos de calidad a las autoridades de las facultades, Aguilar Sánchez se congratuló por los logros y apuntó que para la UV “es de suma importancia orientar sus planteamientos educativos y estructuras institucionales bajo los parámetros de la gestión eficaz y las buenas prácticas que impulsa el discurso sobre la calidad educativa”.Habló de desburocratizar procedimientos, maximizar el potencial institucional en función de las necesidades, compaginar conocimientos y aprendizajes, así como de ampliar y enriquecer la actual dinámica entre las regiones universitarias “alterando las coordenadas de un centralismo excluyente”. De ahí la importancia de someter los Programas Educativos al examen de los organismos de evaluación externa.Felicitó a ambas comunidades universitarias por el logro y agradeció el trabajo profesional y meticuloso del Comeaa y el Comacaf. “Valoro los señalamientos, razonamientos crítico y consejos de todo su personal”, les dijo.El Rector invitó a tener una actitud participativa en sus espacios escolares, toda vez que “la calidad educativa no es algo que se agote con una evaluación, es decir, no es sólo el efecto de una obra o resultado de una calificación, sino algo que tiene valor por sí mismo, una cualidad que cuenta, aunque no necesariamente contabilice”.