UV descarta retrasos para médicos internos de pregrado

Ante la inquietud de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana (UV) ubicada en Ciudad Mendoza, quienes en julio iniciarán su pregrado pero que temen en que este se retrase por la pandemia, autoridades dejaron en claro que comenzarán su experiencia educativa en tiempo y forma.



En entrevista, el vicerrector de la UV en la zona Córdoba-Orizaba, José Eduardo Martínez Canales, descartó retrasos.



"Los médicos internos de pregrado, es decir, los estudiantes de Médico Cirujano que se encuentran cursando la experiencia educativa en las diferentes instancias de salud, continúan cursando en el periodo normal, es decir no hay atraso", dijo.



Apuntó que se tiene previsto que el último día del mes de junio concluyan quienes están cursando actualmente esta asignatura para que la nueva generación de estudiantes que inicia médico pregrado, comience el primero de julio.



"Si bien es cierto que los comunicados oficiales retiraron a los médicos internos de las instancias de salud en semanas anteriores, precisamente ahorita están regresando a partir de este mes de mayo en diferentes fechas, según la institución de salud. El IMSS maneja una fecha distinta a la que maneja el ISSSTE y distinta a la que maneja la Secretaría de Salud pero se encuentran reincorporándose a sus actividades como médicos internos", dijo.



Explicó que el tiempo que estuvieron retirados de los hospitales no representa retraso porque como ya se había dado a conocer por medio de los comunicados, los estudiantes estuvieron en contacto con la UV e hicieron trabajo virtual principalmente para capacitarse en lo relacionado al COVID-19, incluso dijo que este tiempo fue calificado por la Facultad.



Insistió que el primero de julio entrará la nueva generación de estudiantes que va a pregrado, pues la actual que lo cursa termina el 30 de junio y así no se ve afectado el periodo escolar de ningún estudiante.



"Los que terminan el 30 de junio son los candidatos a efectuar el servicio social, siempre y cuando hayan cumplido con los lineamientos y actividades de capacitación".