UV entregarán caretas a sus alumnos en hospitales

El vicerrector de la Universidad Veracruzana (UV), José Eduardo Martínez Canales, dio a conocer que entregarán caretas para que los estudiantes que realizan internado y servicio social en instituciones de salud puedan estar protegidos de algún contagio de COVID-19.



Se trata de una iniciativa de miembros de la propia comunidad universitaria con el respaldo de las autoridades, incluida la rectora Sara Ladrón de Guevara.



Indicó que esta acción se encuentra en marcha y es que apuntó que para la casa de estudios es importante la salud de sus estudiantes y estos jóvenes al estar con pacientes que seguramente tosen, estornudan, o que los tienen que tocar para efectuar alguna revisión, son un blanco perfecto para contagiarse de algún virus o bacteria.



Recordó que desde hace varias semanas a través de diversos medios se ha brindado información confiable a la comunidad universitaria y a la sociedad en general; además, se han reforzado las medidas de prevención y fortalecido acciones para el cuidado de la salud de nuestra comunidad universitaria.



Resaltó que en la elaboración de la caretas participan los académicos José David García Sarmiento, de la Facultad de Ingeniería; Gabriel Rodríguez Vázquez, de la Facultad de Negocios y Tecnologías; Eder Adrián García Mancilla, egresado del programa educativo (PE) Ingeniería Mecatrónica y Alejandro Pimentel Domínguez, director de la Facultad de Medicina.



Asimismo, dijo que esta iniciativa forma parte de las estrategias que la UV emprende para salvaguardar la salud de su comunidad y también destacó que se sumó a esta un pequeño grupo de empresarios que ha aportado financiamiento, material y mano de obra.



En este sentido, Alejandro Pimentel Domínguez, director de la Facultad de Medicina, indicó que se sabía del impacto que podría causar en los estudiantes la situación que se vive en el país.



“A inicio de marzo suspendimos las actividades comunitarias y a mediados los campos clínicos; no obstante, la gran preocupación es la preparación de los médicos en internado y servicio social”.



“Se delimitó con las jefaturas de enseñanza que nuestros médicos no se encuentren en la atención de primera línea en los servicios de urgencias y que por ningún motivo estén en las áreas de atención a pacientes con COVID-19; sin embargo, también recogimos la incertidumbre y el temor ante la posibilidad de infectarse al encontrarse en unidades hospitalarias con pacientes de otros diagnósticos que requieren la atención y sobre todo los familiares que los visitan pudieran contagiar este virus”.



Agregó que la limitante más importante era la protección ocular y respiratoria, para lo cual requerían una careta protectora ligera, fácil de lavar, no tóxica y reusable.



“La respuesta fue de la Facultad de Ingeniería, cuyos académicos desarrollaron un proyecto a bajo costo que permitirá integrar el kit, que es la bolsa contenedora, cubre bocas N95, gel alcoholado, careta e instructivo de prevención y darle a nuestros alumnos las herramientas para continuar su tarea de preservar la salud de la población a la cual nos debemos”.