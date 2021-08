UV es autónoma, no me metí con designación del Rector, aclara Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García se dijo respetuoso de la determinación que tome la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) para la designación del próximo Rector, adelantando que prevé reunirse con el próximo titular de la institución una vez que sea definido.



El Mandatario estatal dejó en claro que como parte de la comunidad universitaria es promotor de la autonomía de la UV, por lo que no tuvo contacto con ningún miembro de la Junta de Gobierno ni con la rectora Sara Ladrón de Guevara para abordar la sucesión.



Al Gobernador se le cuestionó sobre el proceso de designación, el cual se dio entre acusaciones de un supuesto plagio de los integrantes de la terna, además de que también se criticó que no se integrara a una mujer entre los últimos participantes.



“Vuelvo a reiterar y con esto dejo prueba inobjetable que me mantuve al margen de la designación del Rector de la UV. No me reuní ni en público ni en lo oscurito con ningún miembro de la Junta de Gobierno, ni siquiera con la Rectora para hablar de este tema, fui totalmente respetuoso porque esto no sucedía en tiempos anteriores, hay una autonomía donde yo como miembro de la comunidad universitaria profeso, la autonomía política de la Universidad Veracruzana y de toda escuela superior autónoma”, dijo.



Comentó que una vez que sea designado quien encabece la Rectoría de la UV, promoverá una reunión para dar continuidad a la coordinación que el Estado mantiene con la máxima casa de estudios, la cual no se aparta de los temas políticos.



“Eso garantiza que no se salga de su labor principal académica, social y política también, eso no quiere decir que estemos apartando a la Universidad, para nada, garantizando que sea libre de las posturas políticas que desde la academia pudieran plantear sus integrantes. La muestra es así que, al no estar todavía elegido el próximo rector, guardaré el debido respeto al proceso y al rector, una vez que esté en funciones si me interesa una reunión, estaré en contacto con él”, explicó.



Este lunes, la Junta de Gobierno de la UV determinará quién encabezará la Rectoría por los próximos 4 años.