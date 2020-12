UV evaluará a aspirantes a integrar Consejos Distritales y Municipales del OPLE

La Universidad Veracruzana (UV) será la encargada del diseño, aplicación, evaluación y revisión del examen de conocimientos para las y los aspirantes a integrar los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.



Así lo determinó el pleno del ente comicial al autorizar al consejero presidente, Alejandro Bonilla Bonilla y al secretario ejecutivo, Hugo Enrique Bernabe a firmar un Convenio de colaboración con la máxima casa de estudios superiores en la entidad, para tales efectos.



En el acuerdo se estipula que UV cuenta con un amplio esquema de sedes alrededor del Estado, por lo que ante eventuales impugnaciones a la calificación de los exámenes, es la única entidad que ofrece realizar las revisiones de los exámenes, en las 27 sedes determinadas para la aplicación de la prueba.



“Lo anterior resulta de suma importancia para este Organismo, ya que ante los plazos reducidos con los que cuenta para integrar los 30 Consejos Distritales, así como los 212 Consejos Municipales (…), realizar la revisión a solicitud, en las sedes de la UV y no en el Órgano Central, facilitaría el correcto y expedito desahogo de la etapa de revisión y posteriormente la integración en tiempo y forma de los expedientes”, se lee en el documento aprobado por unanimidad.



En el mismo, se asegura que el contrato con la Universidad Veracruzana no implica una erogación económica adicional por parte del OPLE Veracruz, al no requerir necesariamente un traslado de personal de oficinas centrales a las sedes para coadyuvar en la aplicación del examen y en su caso, el traslado sería únicamente para supervisión adicional a la que ofrece la institución superior.



Cabe mencionar que conforme a las convocatorias para integrar los órganos desconcentrados, tanto Municipales como Distritales, el examen de conocimientos será el 16 de enero y para aprobarlo se requiere un porcentaje mínimo del 60% para el caso de los primeros y 70% para los segundos.



Las personas aspirantes que obtengan las calificaciones más altas pasarán a la siguiente etapa de valoración curricular y entrevista.