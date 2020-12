UV evaluará a aspirantes a integrar Consejos Distritales y Municipales electorales

En la primera Sesión Extraordinaria Virtual desde la declaración formal del inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) designó a la Universidad Veracruzana (UV), como la Institución de Educación Superior encargada del diseño, aplicación, evaluación y revisión del examen de conocimientos para las y los aspirantes a integrar los Consejos Distritales y Municipales.La decisión fue acompañada por las y los consejeros electorales, así como las representaciones partidistas integrantes del OPLE; coincidieron que la designación dotaría al proceso de integración de los Consejos Distritales y Municipales con los principios de imparcialidad, certeza e independencia, recordando que en el Proceso Electoral 2017-2018 la misma Institución de Educación Superior lideró los trabajos.Derivado de la gestión y comunicación establecida con la UV a través de la comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral, presidida por Juan Manuel Vázquez Barajas e integrada por María de Lourdes Fernández Martínez y Roberto López Pérez, consejeros electorales del OPLE, el proyecto fue puesto a consideración este miércoles al Órgano Comicial.La designación de la UV se deriva por su amplio esquema de sedes alrededor del Estado, por lo que, ante eventuales impugnaciones a la calificación de los exámenes por parte de los postulantes, es la única entidad que ofrece realizar las revisiones de los exámenes, en las veintisiete sedes determinadas por el OPLE, conforme a la propuesta de sedes de la Universidad Veracruzana.Esto resulta de suma importancia para el OPLE, ya que ante los plazos reducidos con los que cuenta el organismo para integrar los 30 Consejos Distritales, así como los 212 Consejos Municipales para el Proceso Electoral Local, realizar la revisión a solicitud, en las sedes de la UV y no en el Órgano Central, facilitaría el correcto y expedito desahogo de la etapa de revisión y posteriormente la integración en tiempo y forma de los expedientes.Además, la máxima casa de estudios del estado de Veracruz, es una institución educativa que cuenta con la capacidad y recursos humanos requeridos para la aplicación del examen, por demás de haber presentado una propuesta técnica competitiva.Por ello, en el convenio de colaboración se delimitarían, entre otras cuestiones, los compromisos, plazos, presupuesto, personal involucrado, así como las actividades a desarrollar.Cabe destacar que esto no implica una erogación económica adicional por parte del Órgano Comicial, si no por el contrario, representa ventajas económicas, ya que no se requerirá del traslado del personal a las 27 sedes para coadyuvar en la aplicación del examen.La convocatoria para la ciudadanía interesada en ocupar los cargos de presidencia del consejo, consejerías electorales, secretaría y vocalías de capacitación y organización en los Consejos Distritales y Municipales del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 podrá consultarse en:1. Consejos Distritales – https://www.oplever.org.mx/convocatoria_distrital/ 2. Consejos Municipales – https://www.oplever.org.mx/convocatoria_municipal/ 3. Enlace de registro –