UV inicia nuevo semestre; Rector da la bienvenida a la comunidad universitaria

Con el son jarocho de Tlen Huicani, la verbena del Ballet Folklórico y una apuesta por los autocuidados entre la comunidad, la Universidad Veracruzana arrancó el nuevo semestre de manera virtual, presencial e híbrida.Al dar su mensaje de bienvenida, el rector de la UV, Martín Aguilar Sánchez, recalcó que las clases del periodo febrero-julio 2022 inician en medio de protocolos de seguridad contra la pandemia, definidos y disponibles en el portal de la Máxima Casa de Estudios.“El plan se juega todo su sentido y eficacia en la complicidad y colaboración de cada una de las personas de la comunidad universitaria en torno al autocuidado, el cuidado de las medidas higiénicas, la sensatez de los comportamientos y la decisión de no obviar las recomendaciones básicas que el entorno pandémico ha requerido”.El Rector recalcó que la Universidad arranca un nuevo semestre en un contexto de un mayor número de estudiantes, personal académico y universitario con la vacuna antiCovid.Sin embargo, advirtió que mientras no haya una cura fiable para el virus, o éste no haya dimitido de forma significativa, los tiempos y los espacios de la UV han de organizarse con un alto grado de responsabilidad, cuidado y conciencia.Por lo anterior, las clases en el semestre febrero-julio 2022 se desarrollarán de manera presencial, virtual (o en línea) e hibridas (mixtas) y cada entidad académica definió éstas a partir de sus condiciones y necesidades concretas.“La Universidad Veracruzano se ha ido preparando para un regreso a las aulas mediante el despliegue de un continuo de acciones, procedimientos, recomendaciones y pautas para las interacciones”, refirió Aguilar Sánchez.Recordó que la Educación es el sustrato de la convivencia y el taller donde se ensayan las formas de vida posibles y por eso, la pandemia asaltó todos los campos educativos, las herramientas, las metodologías, los recursos, la presencialidad y la virtualidad.Por lo tanto, la educación y su proyecto de civilización experimentaron “un giro copernicano”.“Dicen los pedagogos y no solamente ellos, que en semejante contexto hay que cambiarlo todo, porque el mundo ha cambiado para siempre”, refirió el Rector.Por lo anterior, recalcó que la pandemia puso a prueba a la sociedad si se puede aprender una lección del impacto de la pandemia, de sus efectos sociales, económicos, del largo confinamiento y de construir en medio de todo una educación de calidad.“Todos y todas somos aprendices en el taller donde se ensayan las formas de vida posibles. Educar y educarse no es aplicar un programa académico ni recibirlo, es acoger la existencia, elaborar la conciencia y confrontar los saberes. Dentro y fuera de las escuelas la educación es una invitación a aprender juntos y juntas contra las servidumbres y propósitos del propio tiempo”.Aguilar Sánchez recalcó que el aula no es un espacio neutro, sino que está cargado de “muchísima vitalidad” y puede abrir mil mundos por descubrir y puede ser un momento para el recogimiento, la introspección o el instante en donde la mente analiza y descubre.Al final del mensaje, la UV proyectó un video de un espectáculo del Ballet Folklórico con el son “El Gavilancito”, interpretado por Tlen Huicani.