UV iniciará próximo ciclo escolar el 14 de septiembre

La rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, destacó que este semestre se concluyó con el 90 por ciento de los cursos y anunció que el inicio del próximo ciclo escolar será el 14 de septiembre, en entrevista realizada en el programa Voz Universitaria, transmitido en Radio UV, en el 90.5 FM, bajo la conducción de Brisa Gómez y Antulio García.



El pasado 15 de junio, Voz Universitaria reinició transmisiones usando las plataformas tecnológicas, en este caso a través de Zoom, ante la contingencia sanitaria por el COVID-19.



Para esta emisión, Antulio García y Brisa Gómez entrevistaron previamente a la Rectora, quien habló sobre cómo la enfermedad COVID-19 ha modificado las actividades y dinámica de la Universidad; cómo se ha apoyado a estudiantes y profesores en esta nueva modalidad educativa; así como del examen de ingreso y la reprogramación de actividades culturales, entre otros temas.



Sara Ladrón de Guevara dijo que la pandemia no sólo ha afectado a esta casa de estudios, sino a todo el mundo, lo que significa un reto enorme, por lo que para seguir en comunicación y con las actividades se han usado las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).



“A nivel mundial esto ha generado una reflexión de la práctica docente, las actividades educativas y su uso. También nos permite valorar la riqueza de las actividades presenciales, representa una riqueza en la formación profesional de las generaciones.”



Con respecto a las barreras tecnológicas que han enfrentado estudiantes y docentes, mencionó que esta situación permite reconocer que el derecho al Internet es un derecho humano.



Pero, destacó, aquellos jóvenes que no pudieron seguir sus cursos de manera virtual contarán con la oferta que les permita organizar su trayectoria académica sin afectarlos.



“Lo estamos adecuando a nuestra legislación y normas de administración escolar, a fin de no afectar a los jóvenes que no pudieron cumplir con la carga que tenían prevista para este semestre. Esto significará que la Universidad ofrecerá de nuevo algunas experiencias educativas (EE) que no corresponden a este ciclo escolar, para atender a la población estudiantil.”



En el caso de los profesores, dijo que han sido atendidos con cursos de educación virtual. Hasta el momento, más de dos mil docentes han sido actualizados a través de cursos en línea y ahora en el periodo intersemestral se impartirán de nueva cuenta.



Al preguntarle sobre la cancelación de algunos eventos culturales, Sara Ladrón de Guevara respondió que algunas actividades fueron pospuestas, otras más reprogramadas y algunas otras tristemente se perdieron.



En el caso de la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU), comentó que se realizará en una nueva fecha, se procurará recuperar las actividades planeadas y algunas serán modificadas.



Mientras que el Premio al Decano fue pospuesto y lamentablemente se perdió la temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX).



Regreso a actividades



La Universidad Veracruzana impartirá sus cursos intersemestrales completamente virtuales y el inicio del próximo ciclo escolar será el 14 de septiembre.



Sara Ladrón de Guevara dijo que para el regreso de actividades de la UV, se cuidará que los espacios estén desinfectados, se pondrán filtros en las entradas, se respetará la sana distancia y se acatarán las recomendaciones hechas por las Secretarías de Salud y de Educación, para evitar que haya rebrotes de COVID-19.



Examen de ingreso



Como resultado de reuniones sostenidas entre la UV y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), las fechas para la aplicación del examen de admisión a esta casa de estudios fueron reprogramadas: del lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre.



La Rectora explicó que la aplicación del examen se hará en cinco días, con la finalidad de que haya mitad de estudiantes en cada salón para respetar la sana distancia y evitar contagios.



Entre las medidas preventivas a aplicarse, está la ubicación de filtros sanitarios y se pedirá a los jóvenes asistir con cubrebocas.



“Tendremos las condiciones sanitarias necesarias para la presentación del examen. Les pediremos a los jóvenes y a sus familias que acudan solos para evitar aglomeraciones afuera de las instalaciones universitarias y brotes de la pandemia.”



Por último, agradeció a toda la comunidad universitaria por el esfuerzo que ha significado enfrentar la pandemia, por seguir y mantener activa a la Universidad.



“Muchas felicidades porque hemos encontrado formas creativas de seguir trabajando. Les hago llegar un mensaje de esperanza, que el regreso a la normalidad sea consciente, reflexivo, solidario, que busque mayor equidad. Esta pandemia nos ha traído muchas lecciones que deben ser aprendidas, asimiladas y compartidas.”