UV invita a sus egresados a sumarse al programa “Enseña por México”

La Universidad Veracruzana (UV), a través de la Bolsa de Trabajo UV, invita a egresados de todos los perfiles a participar en la plática informativa y registrarse para la Convocatoria 2021 del programa de liderazgo “Enseña Por México: Educación Básica y Media Superior”, que se realizará por Facebook Live el viernes 15 de enero, en punto de las 16:00 horas.“Enseña por México”, organización sin fines de lucro, está conformada por una red de aliados estratégicos y líderes profesionistas con perfil de excelencia y liderazgo transformacional, llamados Profesionales de Enseña por México (PEM).El programa es una plataforma para que jóvenes profesionistas vivan una experiencia de dos años que les permita profundizar en las causas de las desigualdades sociales que impactan en la deserción escolar y el desarrollo social de niños y jóvenes.Los beneficios de ser seleccionados para dicho programa incluyen cursar en línea la maestría en liderazgo y educación, una beca de manutención a lo largo de la formación, así como la posibilidad de realizar intercambios internacionales dentro de la red Teach for All y recibir capacitaciones.Las labores a realizar involucran el integrarse a una comunidad educativa, ya sea en primaria, secundaria o bachillerato, para impartir clases; colaborar con profesores y padres de familia; crear comunidades de aprendizaje, al igual que formar parte de la red Teach for All, presente en 52 países y con 47 mil participantes.Los requisitos para participar en la convocatoria del presente año son: tener la nacionalidad mexicana, contar con título o cédula profesional, promedio mínimo de 8.0, disponibilidad de dos años a tiempo completo en caso de ser elegido para el programa y disponibilidad para cambio de residencia.El cierre de la convocatoria es el 25 de febrero y se espera que los interesados posean sentido y deseo de responsabilidad y contribución social; alto nivel de pensamiento crítico, creatividad, perseverancia y liderazgo colectivo; convicción y alineación con la visión de “Enseña por México”.Para mayores informes sobre la charla virtual, contactar con Leticia Gómez Moreno a los correos: [email protected]