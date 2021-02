UV, líder en el uso de la tecnología aplicada a la enseñanza: Rectora

La Universidad Veracruzana (UV) es líder en el uso de las tecnologías aplicadas a la enseñanza a nivel nacional, afirmó la rectora Sara Ladrón de Guevara al presidir la reunión de la tercera sesión ordinaria del Consejo Consultivo para la Consolidación de la Educación en Línea (CCCEL) de la máxima casa de estudios de Veracruz.



En sesión celebrada en la sala de juntas de la Rectoría y por videoconferencia, con el quórum compuesto por los vocales y el asesor legal, la Rectora destacó que la institución ha incrementado sus programas educativos de la modalidad en línea.



“Después de esta pandemia, las universidades van a ver modificadas sus maneras de hacer y la Universidad Veracruzana no se quedó atrás, muy por el contrario, está liderando en el uso de las tecnologías a nivel nacional y la prueba es nuestra convocatoria de ingreso 2021, publicada el 18 de febrero. Me da mucho gusto que sea en todas las áreas académicas y en todas las regiones, ofreciendo por primera vez una serie de Programas Educativos en modalidad virtual”.



Reconoció que este logro parte de “un camino que hemos asumido juntos, no podemos los académicos solos, sino con la suma de esfuerzos que permiten ofrecer un producto de calidad y hacer de la Universidad Veracruzana una institución innovadora y pertinente”.



Por tal razón, agradeció a todos los asistentes a la reunión por el esfuerzo realizado para poder emitir la convocatoria de ingreso 2021, “una convocatoria que es absolutamente innovadora porque por primera vez en la Universidad Veracruzana tenemos una división entre los programas escolarizados y la modalidad virtual con una oferta interesante, atractiva y en todas las áreas académicas. Eso es realmente aprovechar las enseñanzas que nos trajo la pandemia, por un lado, y aprovechar la experiencia que se venía teniendo en la Universidad y, finalmente, aterrizar los logros obtenidos”.



Ladrón de Guevara recordó que a partir de la experiencia generada en la Universidad, “ahora tenemos un camino bien trazado, un acompañamiento y un saber-hacer que hemos aprovechado; es una ruptura con respecto a lo que veníamos haciendo y al mismo tiempo es una consolidación de la Universidad Veracruzana en un escenario que a nivel mundial se torna distinto para todas las universidades que verán modificadas sus maneras de hacer”.



En la sesión, Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica de la UV y una de las vocales del Consejo, confirmó el incremento de las Experiencias Educativas (EE) concluidas en el ciclo reciente, tanto en el área de Técnico Superior Universitario (TSU) y en ocho Programas Educativos de Licenciatura, contando con 50 EE concluidas, dos en el Área de Formación Básica General (AFBG) y seis en el Área de Formación de Elección Libre (AFEL).



Asimismo, en la convocatoria de ingreso 2021 se cuenta con dos formaciones en TSU y ocho licenciaturas en modalidad virtual, a los que se suman los programas de posgrado en todas las áreas académicas.



Juan Carlos Jiménez Márquez, titular de la Dirección General de Tecnología de Información (DGTI), presentó los requerimientos de recursos humanos, materiales y financieros para la continuidad del Proyecto de Educación en Línea para el Ejercicio 2021, que fueron aprobados por unanimidad.



En la sesión presencial estuvieron también Salvador Tapia Spinoso, secretario de Administración y Finanzas; Octavio Ochoa Contreras, secretario de Desarrollo Institucional; Raciel Martínez Gómez, titular de la Dirección de Comunicación Universitaria así como Carla Mónica Gómez Salgado, coordinadora general de Educación en Línea.



Por videoconferencia presenciaron la sesión los vicerrectores de las regiones Poza Rica-Tuxpan, Orizaba-Córdoba, Coatzacoalcos-Minatitlán y el secretario académico de la región Veracruz al igual que los directores generales de las áreas académicas, de la Unidad de Estudios de Posgrado, del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) y de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI).