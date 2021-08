UV no debe tolerar misoginia de docentes: Instituto de la Mujer de Xalapa

La directora del Instituto Municipal de la Mujer de Xalapa (IMMX), Yadira Hidalgo González, hizo un llamado a la Universidad Veracruzana (UV) para que todas las acciones que ha implementado para frenar la violencia de género y la discriminación hacia la comunidad sexodiversa permeen en todos sus trabajadores.



Lo anterior al ser cuestionada sobre las declaraciones que emitiera un académico de la facultad de Contaduría y Administración, en contra del aborto y el matrimonio igualitario, durante la impartición de una de sus clases.



“Vemos una persona que no entiende el tema pero además, cree que así como a la antigüita, estar en su silla de maestro le permite decir barbaridad y media y pues no es posible que se toleren estas situaciones”, puntualizó Hidalgo González.



Confesó que si bien le incomoda y molesta el grado de misoginia y homofobia del docente, precisó que lo hace aún más que la UV tenga personas que no entiendan del tema y que se valgan de su posición académica para hablarle de esa forma al estudiantado.



“Cada quien puede tener sus ideas respecto a ciertos temas, el problema aquí es que es un maestro de una universidad, que además tiene protocolos y reglamentos desde el Consejo Universitario, hasta el protocolo que tiene la UV contra el acoso y hostigamiento sexual, además que se han suscrito otras cosas con la comunidad LGBTTTIQ+”, recordó.



Dijo que desde la máxima casa de estudios, a la que definió como “crisol de ideas nuevas, progresistas”, se implementaron estas acciones que marcan los tratados internacionales en la materia para cuidar, ser responsables y para capacitar también a las personas que ahí laboran.



“Para que entiendan, porque es obvio que este señor no ha entendido nada y eso preocupa mucho porque es maestro”, reiteró al acotar que con sus dichos no solamente insulta a las personas a las que dirigió sus palabras, sino también a su alumnado y a sus familias.



La funcionaria municipal reafirmó que ya no es posible que en las aulas de una universidad pública, un profesor promueva a través de su investidura “ideas retrógradas, completamente ignorantes”.



Conminó al académico a tratar de entender el tema “porque es obvio que a lo mejor puede ser bueno es sus otras materias pero en ésta realmente no ha entendido” y a la UV la exhortó a hacer una revisión del personal que tiene, “porque no necesitamos esto dentro de nuestra máxima casa de estudios”.