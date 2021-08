UV no detecta a sus talentos; falla con apoyar a académicos: Víctor Arredondo

Es indispensable y es urgente fijar una agenda homogénea de proyectos de investigación a nivel global para brindar respuesta a problemas generales de la sociedad, enfatizó el exrector de la Universidad Veracruzana (UV) y exsecretario de Educación de Veracruz, Víctor Arredondo Álvarez.



“Nuestros problemas locales y nacionales llevan a que la Universidad necesita agrupamiento de esfuerzos (…). Yo siento que ya es el tiempo no sólo para la Universidad Veracruzana sino para las universidades del país en cooperación con universidades inteligentes de otras partes del mundo”, enfatizó en entrevista con el director general de alcalorpolitico.com, Joaquín Rosas Garcés.



Arredondo Álvarez resaltó que el esfuerzo innovador prevalece al interior de la Universidad, tanto de académicos e investigadores, sólo es necesario identificarlos, ir en busca de ellos, apoyarlos y agruparlos en proyectos de innovación para sumar esfuerzos.



Dijo que ha recibido los comentarios de muchos autores de proyectos e investigaciones a los que no les alcanza ni el recurso que se les asigna, ni reciben la atención que necesitan.



“Debe contar con sistemas sensores adentro, al interior de la Universidad, que detecten el talento, la fortaleza institucional y hacia afuera que detecten los posibles aliados”.



Sobre los retos de la UV, Víctor Arredondo enfatizó que muchos se asocian a una contemporaneidad con eventos y fenómenos cuya atención requieren una respuesta colectiva de por medio a nivel global.



Citó como ejemplo el calentamiento global, cuya reacción requiere políticas serias y acciones inmediatas; la sobrepoblación creciente, sin fondos para satisfacer sus necesidades y asociadas a un crecimiento demográfico desequilibrado; y una desigualdad social.



“Se está reproduciendo la población en donde hay mayor pobreza, en donde la pobreza, si no se atiende, si no se resuelve la desigualdad genera ignorancia y varios males sociales”.



Arredondo Álvarez añadió que en estas respuestas interviene la universidad pública, como la UV, con fórmulas que sí funcionen, dado que “los buenos deseos no son suficientes”.



Por lo que el exrector planteó primero identificar los programas y acciones con mecanismo de verificación, mecanismos de ajuste y sujetos a análisis continuos de resultados.



Recordó que la UV cuenta con tres funciones sustanciales: docencia, investigación y extensión y vinculación con la sociedad y la cultura y se debe entender así para administrar a la Institución; y no a la inversa, en donde un administrador imponga su visión administrativa a un quehacer académico necesitado de flexibilidad y suficiencia.



Por lo tanto, afirmó que la Universidad requiere un líder académico, no un administrador como tal.



Arredondo Álvarez admitió la existencia de grupos de poder tanto internos, como externos a la Universidad; y en muchos casos operan como “sistemas cerrados”.



“En donde sólo unas personas afines al grupo son contratadas. Y donde las nuevas plazas no se abren, y eso hay que romperlo, porque va en contra de la Universidad que aspira a lograr los grandes niveles de desempeño. Que los claustros académicos no se conviertan en clubs de afinidades de todo tipo, menos en el engrandecimiento académico".



Sobre el proceso de renovación en la Rectoría, Víctor Arredondo expresó su confianza a la Junta de Gobierno respecto a brindar una de las decisiones más relevantes para la vida de la UV.



“Y hay plena confianza en que la Junta de Gobierno, sus miembros, con destacadas trayectorias, harán el mejor papel para la UV”.



Arredondo Álvarez observó que la historia del sistema universitario en México incluye una serie de episodios en donde las escuelas recurrieron al voto universal para designar Rector o Rectora, siendo un reclamo común del estudiantado dentro del proceso de elección 2021 en la UV.



“Es un grave error… la historia lo ha documentado, y ha habido una evolución en México hacia estructuras colegiadas en la toma de decisiones. (…) Fue un gran acierto en la ley de autonomía y todas las reglamentaciones en torno a la Junta de Gobierno y su composición”.



A juicio de Arrendo Álvarez, la composición de un Colegiado da un equilibrio entre la visión interna y externa de la Universidad Veracruzana al momento de la toma de decisiones de la Junta de Gobierno.



Calificó que los aspirantes a la Rectoría refleja la pluralidad de propuestas e ideas, propia de la Universidad Veracruzana.



“Lo cual es muy sano, pues a final de cuentas se busca una integración de todas estas visiones para un proyecto unificador de la UV”.



Sin embargo, admitió que la Junta deberá analizar cuáles propuestas de las y los aspirantes sí son válidas y viables, cuáles son “sueños y aspiraciones” y cuáles sí atienden la misión de la Universidad Veracruzana, y se pueda mejorar esta y elevar el impacto en la sociedad.



Añadió que el proceso de renovación de la Rectoría no finaliza con la selección del nuevo rector o nueva rectora por parte de la Junta; sino que inicia el desarrollo de una consulta donde cada integrante de la comunidad UV podrá presentar sus ideas para mejorar a la institución.



Además, Arredondo Álvarez se congratuló por la solidez de las propuestas de los y las aspirantes, producto de personas con trayectoria y con potencial para aportar a la Universidad, no necesariamente desde la Rectoría, por medio de la gestión y la ejecución de acciones.



"Porque a final de cuentas estos grandes propósitos hay que traducirlos a acciones y sobre todo, lo más importante hay que generar resultados verificables”, dijo, aunque en el menor de los casos observó de propuestas “contratadas” o que a los aspirantes “le hicieron la tarea”; al tiempo que enfatizó que los y las aspirantes deben estar “desconectados” de intereses partidarios, monetarios y políticos.



Sobre una reforma al Modelo Educativo Integral Flexible (MEIF), Arredondo Álvarez enfatizó que este tiene su mayor reto de observación en los primeros semestres; y de acuerdo con los datos se la UV se cuentan los mayores niveles de reprobación y los procesos de deserción y es ahí donde se debe actuar.



Al mismo tiempo, el exrector comparó que las universidades líderes en el país y el mundo abandonaron el modelo de "universidad parcela" para entrar a uno dinámico y de mayor interacción de los docentes con estudiantes.



"A mi juicio, una asignatura, una materia objeto de estudio es la base sobre la cual un maestro es contratado, este toma su asignatura, su contenido, lo protege, su parcela y esta le va a dar su supervivencia laboral".



Y por lo tanto los primeros en oponerse a los cambios son los "dueños" de esas parcelas y así, los nuevos modelos de las Universidades forjan a nuevos maestros preparados para alentar el aprendizaje de los estudiantes; y no por "unidades temáticas" o "parcelas de conocimiento".