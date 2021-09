UV no necesita “cambios dramáticos”, nuevo Rector debe hallar y escuchar a talentos

Sensibilidad, más apertura y una búsqueda continua de talento sobresalen entre los retos iniciales del nuevo rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Gerardo Aguilar Sánchez, evaluó el exrector Víctor Arredondo Álvarez.“No es necesario llegar y hacer cambios dramáticos y meter estrés en la Institución porque eso no va a cambiar a la Universidad. Hay que tener bien puestos los sensores para ver dónde está el talento. Ese talento académico que no ha sido escuchado, que no ha sido atendido y eso hay que apuntalarlo porque eso le va a dar la genialidad a la Universidad”, recalcó Arredondo Álvarez en entrevista con el director general de alcalorpolitico.com, Joaquín Rosas Garcés.Desde el estudio de TeleClic.tv, Víctor Arredondo recalcó además que Aguilar Sánchez requiere buscar a los buenos funcionarios universitarios y seleccionarlos de entre el personal correcto, honorable y con trayectoria en la UV.“Cuando llegué de Rector a la Universidad Veracruzana incorporé a 12 personas de una estructura de miles de empleados, académicos, administrativos, trabajé con la misma Universidad. La Universidad debe ser modelo a la sociedad y debemos mostrar cómo debe ser la sociedad”.Uno más de los retos para el nuevo Rector será aplicar un análisis a fondo de la nueva Ley General de Educación Superior, dado que no todo lo dispuesto en dicha legislación es aplicable a la Universidad autónoma.“Educación ‘superior’ son tecnológicos, universidades tecnológicas, normales, particulares, y de posgrado que no tienen autonomía, y que eso no aplica a la Universidad Autonóma, como es la Veracruzana”.A la par del análisis de la Ley y de la búsqueda de más talento entre docentes y administrativos, Arrendondo Álvarez subrayó que Martín Aguilar Sánchez deberá continuar con la defensa de la autonomía de la UV contra presiones externas, y sobre todo eliminar los sectarismos.A lo anterior Arredondo Álvarez observó qué Martín Aguilar es una persona con una formación en Ciencias Sociales y por lo tanto conoce los mecanismos para generar aporte colectivo en beneficio de la comunidad.Ejemplo de dicha defensa de la UV, Víctor Arredondo recordó que una de sus primeras decisiones como Rector consistió en solicitar al entonces Gobierno de Veracruz eliminar la histórica lista de alumnos con una “cuota mensual” para actividades "porriles".Desde el Gobierno le advirtieron de huelgas, escándalos, y una inestabilidad institucional en la UV.“Tuve múltiples subsecretarios de Gobierno que querían entrar por todos lados a nombrar directores, a quitarle patrimonio de la universidad y venderlo a particulares, son defensas cotidianas que no se presumen a los medios” dijo.El exrector de la Universidad Veracruzana admitió que si bien se detectó plagio en las propuestas del nuevo Rector, como de Héctor Coronel Brizio y Jorge Manzo Denés, la Junta de Gobierno no consideró “de gravedad” la apropiación de ideas ajenas por parte de los aspirantes.Por lo anterior, ni eliminó a candidatos, ni repuso el proceso de selección.“No era de la gravedad que merecía eliminar un candidato o reponer el proceso” y recordó su caso al presentar una tercera aspiración, que aunque la Ley le amparaba y contó con una defensa jurídica sólida, quedó descalificado.Sin embargo, para no dañar a la Universidad Veracruzana, Arredondo se sometió a las resoluciones y no impugnó este fallo en su contra.“Fue una presión a la Junta y fue una buena observación; porque estaba la evidencia sobre fragmentos de texto, fue presión porque hay dudas, se dice que fue alguien que aspiró y se dio en un momento y circunstancia clave y presionar a la Junta y poner en duda a los tres y que hay segmentos de textos copiados de otros originales”.Arredondo Álvarez puntualizó que la Junta actuó con dos fundamentos, el primero para detener una “ola” de dudas a los tres perfiles.Recordó que el plagio siempre implica que hay un plagiario y un plagiado, en este caso el autor de la idea original, y este cuenta con el derecho de manifestarse al respecto, sin embargo, el proceso no se detuvo y la Junta seleccionó a un nuevo rector de la Universidad Veracruzana.“No creo que haya habido alguna intervención externa de algún agente de gobierno, de fuerza política, de intereses externos de la Universidad que hayan incidido en las decisiones de la Junta, lo concedo porque es muy complicado y los miembros de la Junta son gente con mucha experiencia que ya ha participado en muchos procesos en otras instituciones”.Calificó a los integrantes de la Junta de Gobierno como personas “honorables” y “éticas”, y recomendó eliminar toda duda a las “injerencias externas” para coaccionar al colegiado.A la vez, no descartó la existencia de “injerencias internas” en la Junta, esto es, que un integrante exprese una inclinación personal a favor de uno u otro candidato, aunque implica un análisis del resto de las propuestas y de los perfiles en la contienda.“Por ejemplo, se hablaba de que había ciertas inclinaciones por algunos de los candidatos pero a final de cuentas la Junta de Gobierno tiene que llegar a un consenso, ver si alguien cubrió la mayoría simple que son 5 votos, pero la Ley indica que tienen que ser 6 votos, y tiene que haber un ingrediente extra”.Por lo anterior, enfatizó que aunque un integrante del Colegiado exprese una inclinación a un contendiente, es difícil dispersar esta predilección al resto de los miembros.“Detrás de todo esto está el hecho que hay un árbitro. Hay unas reglas del juego, y quienes participan en el juego saben que habrá una decisión colegiada y que habrá parte de ese proceso que no se conocen, que es la confianza que se le concede al árbtiro para que tengan la apertura de discusión interna”, dijo.Aunque al final, esos aspectos trascienden afuera de la Junta con el tiempo, aseguró el exrector.Víctor Arredondo resaltó la innovación de la Junta de Gobierno al someter a los tres candidatos, Martín Aguilar, Héctor Coronel y Jorge Manzo a preguntas espontáneas de la comunidad universitaria durante la presentación de propuestas el pasado 24 de agosto.Esto permite a los universitarios observar en los aspirantes su capacidad de palabra y de reacción ante el escrutinio.“Esta parte a mi me gustó, porque muestra una forma más directa de cómo reaccionan los candidatos. Se requiere cierta velocidad de pensamiento para sintetizar y proporcionar información en tiempos cortos, ahí se están midiendo capacidad de captación, de respuesta espontánea” calificó Arredondo Álvarez.