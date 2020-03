UV no procede contra hermano de exrector pese a denuncia por golpear a trabajadora

Jazmín Aracely Priego Marín, empleada de la Dirección de Proyectos de la Universidad Veracruzana (UV), denunció desde 2017 ante la Fiscalía de Veracruz haber sido golpeada por el hoy encargado del Programa de Conservación y Desarrollo de Áreas Verdes de la institución, Francisco Arredondo Álvarez, hermano del exrector Víctor Arredondo.



No obstante, recriminó que pese a que la rectora Sara Ladrón de Guevara se enteró del caso, el presunto agresor no ha sido castigado, las denuncias que interpuso no han surtido ningún efecto y hasta le bajaron el sueldo “en represalia”.



De acuerdo a Priego Marín, Francisco Arredondo la golpeó simplemente porque un día llegó enojado y ella hizo una pregunta a un compañero.



"La Rectora sabía, sólo lo dejaron descansar, no lo corrieron. Ella fue la que autorizó que se corriera pero un subordinado dijo que se fuera ocho días", aseguró.



Ante esta situación, Priego Marín mencionó que ahora teme por su integridad física.



"Para mí es algo indignante la violencia que yo sufrí, (...) hasta ahorita yo no tengo ningún tipo de protección. Yo ya levanté todas las denuncias y temo por mi vida, mi vida corre peligro y los hago responsables a ellos", dijo.



Por su parte, Remedios Álvarez Santos, académica de la Facultad de Filosofía, lamentó que estén ocurriendo ese tipo de violencias dentro de la UV, sin que los directivos hagan algo al respecto.



"Es inadmisible, todas las instancias dan las espalda. Me resulta indignante que la Rectora convoque a que todas nos unamos a la marcha (por el Día de las Mujeres) cuando ella es la responsable de la atmósfera de violencia dentro de la Universidad", dijo.