UV no teme a Hacienda; garantiza transparencia con dinero y sus académicos

El rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, aclaró que la casa de estudios no tiene problemas en transparentar el manejo de sus recursos públicos, por lo que no descartó revisar “el ejercicio académico” de la institución.“Nuestra Universidad tiene que ser transparente, la rendición de cuentas tiene que ser permanente. No tenemos problemas en ese sentido de transparentar los recursos”, dijo.Añadió que una de sus propuestas para llegar al cargo fue combatir la corrupción, de haberla en la UV, lo que implica además de la revisión del ejercicio de recursos “el ejercicio académico como tal”.Esto al ser cuestionado sobre la propuesta de la bancada de MORENA en el Senado para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, realice una investigación sobre el manejo de recursos públicos que se entregan a todas las universidades públicas del país.