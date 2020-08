UV pide a padres no aglomerarse afuera de sedes de examen de admisión

Con el fin de no poner en riesgo a los aspirantes a ingresar a la Universidad Veracruzana (UV) que acudirán del 31 de agosto al 4 de septiembre a presentar el examen de admisión, el vicerrector en la zona Córdoba-Orizaba, José Eduardo Martínez, pidió a los padres de familia, tutores, comerciantes y personal de otras instituciones de educación superior que no acudan afuera de las sedes de la institución esos días.



Señaló que es un llamado muy respetuoso, pues si se decidió ampliar la aplicación de los exámenes a cinco días en cuatro sedes, es para que los jóvenes puedan mantener la sana distancia y no haya riesgos de posible contagio del COVID-19.



Recordó que tras presentar su prueba, los alumnos deberán esperar a que el resultado se publique el 15 de septiembre y los que hayan logrado su admisión podrán llevar a cabo el proceso de inscripción del 16 al 18 de septiembre.



Agregó que las indicaciones las podrán conocer a través de los sitios web de la institución y los medios electrónicos.



Cabe mencionar que además de padres y familiares de alumnos, normalmente acuden a las sedes de los exámenes vendedores de productos chatarra y personal de instituciones de educación superior particulares que reparte folletería entre los paterfamilias y los jóvenes para darles a conocer su oferta educativa si no logran un espacio en la UV.