UV reafirmó política de género ante SEP, Segob, ANUIES e Inmujeres

La rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, reafirmó la política de género de esta casa de estudios durante la presentación de las “Directrices para elaborar e implementar mecanismos de prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en las instituciones de educación superior (IES)”.



La presentación fue encabezada por la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann; el secretario general Ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, y el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez.



A través de la plataforma de videoconferencias UVZoom, la Rectora de la UV convino con sus pares y autoridades federales en que las universidades no están exentas de violencia de género, pero también destacó los esfuerzos institucionales que la máxima casa de estudios de Veracruz ha realizado para prevenir, sancionar y erradicar el acoso y el hostigamiento sexual, así como para construir una cultura de paz.



En este sentido, Sara Ladrón de Guevara presentó la “Declaratoria por espacios libres de violencias”, votada por unanimidad en sesión ordinaria del Consejo Universitario General (CUG) de diciembre de 2019, y se refirió al conjunto de iniciativas universitarias en la materia desplegadas durante su gestión, tales como el “Protocolo para atender la violencia de género” y el establecimiento de una Unidad de Género, por mencionar un par de ellas.



En su mensaje de bienvenida, Nadine Gasman subrayó que, a pesar de los avances en materia de igualdad de género y prevención de la violencia en contra de las mujeres, en México no se ha logrado revertir estos fenómenos, por lo que se requiere un compromiso fuerte y progresivo por parte de las instituciones del Estado contra una cultura que perpetúa roles y estereotipos de género.



En su momento, Delfina Gómez llamó a la reflexión, acción y participación educativa para erradicar la violencia, acoso sexual y hostigamiento en contra de las mujeres.



Al celebrar la presentación de este documento guía, expresó que es fundamental entender que la violencia y desigualdad deben ser de interés público y político para toda la sociedad.



Luego de la presentación, Jaime Valls expuso que estas directrices generales sientan las bases para el desarrollo e implementación de una política institucional integral cuyo centro es la perspectiva de género, la igualdad de derechos y oportunidades, y el derecho a la no discriminación entre mujeres y hombres.



Por su parte, Olga Sánchez habló sobre las directrices y la política de combate a la violencia en contra de las mujeres. Remarcó que tales directrices establecen ejes principales para consolidar el enfoque de género dentro de las estructuras orgánicas de las escuelas de nivel superior del país. “Son también la respuesta a dos de los problemas más recurrentes en el espacio universitario: el acoso sexual y el hostigamiento”.



La Secretaria de Gobierno a nivel federal reconoció el esfuerzo de las IES, la Subsecretaría de Educación Superior y el Inmujeres en la configuración de las directrices.



“Por la naturaleza orgánica de las universidades, la implementación de sanciones para los casos de acoso y hostigamiento representa una labor muy complicada y compleja; sin embargo, confío en que el modelo que hoy se presenta será la guía para que las IES perfeccionen los sistemas de sanciones por las vías penal, administrativa y laboral, según corresponda a las necesidades el caso”, dijo Sánchez Cordero.



Para finalizar el evento, Luciano Concheiro calificó al acto como histórico, además de ser el resultado de un trabajo de equipo con una perspectiva de Estado.



“Las IES tenemos una deuda histórica con las mujeres porque hemos invisibilizado la violencia y el hostigamiento en las conductas y los procesos académicos, administrativos”, reconoció.



En el evento también participó Rosa María Torres Hernández, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), quien señaló que las directrices son un producto del trabajo interinstitucional y de la voluntad política de la SEP, con acompañamiento de Inmujeres y las IES.



Igualmente, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, secretaria de Educación de Chiapas, celebró la iniciativa para trabajar de manera conjunta en estas directrices que “darán sustento a los mecanismos que hemos de construir para erradicar las conductas lascivas de personas que atentan contra la dignidad humana, en particular de las niñas y mujeres”.



Por su parte, Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), consideró las directrices y el acuerdo signado como “una nueva oportunidad para consolidar una cultura de paz centrada en el respeto y en condiciones de igualdad dado que reflejan una voluntad compartida: avanzar juntos en la lucha a favor de la igualdad de género”.