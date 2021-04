UVM expulsa a Marlon “N”, presunto feminicida de la joven Montserrat

La Universidad del Valle de México (UVM) expulsó a Marlon “N”, presunto responsable del feminicidio de Montserrat Bendimes, institución en la que ambos estaban inscritos.



En un comunicado, la casa de estudios remarcó la postura de cero tolerancia a la violencia de género, por lo cual expulsa a Marlon "N"y le prohíbe el acceso al campus .



“El Comité de Ética y Cumplimiento de la institución ha resuelto expulsar a Marlon “N” y prohibirle el acceso al campus del que formaba parte, pues su conducta no corresponde en forma alguna con el espíritu y la esencia de la Universidad y su comunidad, que se basa en promover la paz, el respeto y la convivencia en armonía”.



Montse, de 20 años, cursaba la carrera de Ingeniería Civil en la UVM, plantel que tras conocerse la agresión sufrida por su pareja no emitió postura, hasta el pasado 23 de abril en que dio sus condolencias a la familia ante el fallecimiento de su estudiante.



“La Universidad del Valle de México tiene una postura de cero tolerancia ante la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, en particular la violencia de género”.



Agrega que el asesinato de Montserrat no sólo lastima a su familia y seres queridos, sino a toda la sociedad y por ello, la Universidad del Valle de México también alza la voz para pedir a las autoridades que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias y que su agresor pronto sea presentado ante la justicia, para que se proceda conforme a la Ley.