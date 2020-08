Va AMLO contra concesión a APIVER; buscará tirar contrato

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la prórroga por 50 años otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la concesión de la Administración Portuaria Integral (APIVER) realizada en 2018, pues otorga la operación de este puerto a particulares “por un siglo”, anunciando que buscará rescindir dicho contrato.



En la conferencia matutina de este martes, instruyó a la coordinadora general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Rosa Isela Rodríguez, a revisar los términos de la concesión.



“Pero a ver, el que otorga un contrato para que una empresa maneje el puerto de Veracruz 100 años, ¿cómo se le llama a eso? O sea, es un bien público que se entrega por 100 años. Me acabo de enterar”, refirió



- ¿Y van a tomar acciones en cuanto a ese contrato?, se le cuestionó al Presidente durante la conferencia.



- Pues claro, pues hay que buscar que se revoque ese contrato, respondió.



- ¿Para qué es el contrato?, se le cuestionó nuevamente.



- Para el manejo del puerto, todo (…). No sé el mecanismo.



- ¿Cuál es la empresa, Presidente?



- No voy a darla a conocer ahora pero sí vamos a buscar que se revoque el contrato, dijo López Obrador.



Aseguró que se enteró de este asunto gracias al cambio que hizo en la Dirección de puertos el pasado 25 de julio, cuando designó a Rosa Isela Rodríguez en el cargo.



“Me enteré hoy de lo del puerto. Por eso el cambio en la Dirección de puertos y por eso estamos poniendo orden en puertos, en aduanas, en migración, porque todo estaba echado a perder. Corrupción por todos lados. Entonces tenemos que limpiar y ahí vamos, poco a poco. Hemos avanzado, pero todavía no”, consideró.



López Obrador cuestionó que durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari se haya dado el permiso de operación del puerto veracruzano, la cual quedó por 50 años. Sin embargo, luego de su triunfo en las urnas, que se registró el 1° de julio de 2018, se concedió una prórroga al título de concesión prácticamente por otros 50 años.



“Estamos limpiando de corrupción; me acabo de enterar de que el puerto de Veracruz se lo concesionaron a una empresa, primero por 50 años y 10 días después de que ganamos esa empresa recibió otra concesión, ampliándole el plazo a 50 años más”.



“Imagínense una concesión del puerto de Veracruz de un siglo, ¿cómo es que firmaron eso? Y así está todo y por eso también el enojo de los que participaban en la red de componendas y de complicidades”, señaló.



De acuerdo con información del contrato, APIVER obtuvo la concesión del puerto en 1994 y con la prórroga mantendrá el título para gestionarlo hasta el 1º de febrero de 2094.



La extensión del contrato se gestionó a partir de la Ampliación Natural del Puerto de Veracruz, el cual tiene una estimación de completarse en su totalidad en un plazo de 15 años, esperando la operación en su última etapa para 2030. Entre las empresas que participaron en la ampliación está ESJ Renovable III, Gramosa Agroalimentos y Grupo Logra, las cuales obtuvieron las licitaciones de las obras de las terminales de fluidos, granel agrícola y granel mineral.