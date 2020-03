Va en su quinto día de cuarentena en Ginebra, Suiza y nos cuenta su entorno

Quinto día de cuarenta en Suiza. Escribo estas líneas justo después de haber leído el " Diario de un reportero " de un mexicano en la ciudad de Ginebra.Ahí van mis líneas:Vivo en la zona más transitada de Ginebra, rento un departamento en una de las zonas más concurridas de extranjeros que vienen a conocer la ciudad, que están de paso o vienen a hacer negocios en los bancos que están a unas cuadras de aquí. Hoy está casi vacío. Los que se ven, por el ánimo en sus caras, me imagino que son las personas que han quedado atrapadas en la ciudad esperando a que se habilite alguno de sus vuelos para regresar a su ciudad de origen o esperando a que se abran las fronteras.Es verdad, el salón de belleza de abajo está cerrado, en la estación de tren hay una cantidad de policías vigilando el -ahora más que nunca- orden, ya no hay terrazas en el patio de Mont Blanc.Sin embargo, no todos tienen el privilegio de estar en cuarentena. Hoy, día 5 de cuarentena oficial, hay gente que sigue trabajando. Yo soy una habitante de Ginebra desde hace más de 5 años y gracias al ámbito en donde me desenvuelvo, conozco a muchas personas con otra suerte, de las que nadie habla.El hecho de trabajar y ser pagado por horas trabajadas, incita a estar en desacuerdo con aislarse y parar de trabajar. Aún peor, hay quienes trabajan y tienen hijos nacidos aquí y no han obtenido aún ningún estatus legal en el país.En Suiza, se estima que viven unas 180 mil personas que trabajan sin seguro médico, sin prestaciones de ley y sin pensiones pero que finalmente le son útiles a la sociedad. En estos días sin ánimos, estas personas no tienen la suerte de poder ir a aislarse para no contraer o propagar el muy famoso virus. Si se ponen en cuarentena simplemente sobreviven a esta enfermedad pero después los efectos serán contraproducentes para su economía.Aún en cuarentena, madres y padres siguen buscando a alguien (ahora de confianza) que se ocupe del bebé mientras ellos trabajan desde casa, alguien que limpie lo que se ensució en la cena, alguien que saque a pasear a los perros porque salir en la calle ahora es peligroso o alguien que vaya a hacer las compras. Y la gente necesitada lo hace con gusto.A los estratos más bajos, aquí y en China, como dice el refrán, jamás nos va a convenir esta medida de "llamar a un estado de crisis". En Europa se han tomado estas medidas porque el cuerpo económico no es tan débil como en los países de tercer mundo. Se han cerrado fronteras, se va a "chômage" o sin trabajo con ayuda del gobierno, los negocios cierran, porque se tienen los recursos para hacerlo. En esta época de crisis sanitaria, la clase no legal en Europa tiene que arreglárselas para poder subsistir.Así lo puedo comparar con mi querido país, México, abundante de gente fuerte y trabajadora, en donde según COPARMEX, solo 4 de 10 trabajos son formales. La mayoría no posee ni prestaciones, ni seguro social y ganan su salario día a día. Entonces es un tanto ilógico querer aplicar ahí las mismas medidas que se están aplicando en países súper desarrollados, en donde aún así se comienza a sentir una fragilidad de la economía nacional y se cuestiona si se han tomado las decisiones correctas, poniendo en juego, incluso, el posicionamiento económico dentro de la comunidad Schengen y a nivel mundial.Retomando mi narración descriptiva, quiero compartir que aquí en Ginebra, incluso en cuarentena, las cuidadoras de niños siguen anunciándose y consiguiendo trabajo, los cocineros ilegales en los restaurantes son a quienes les toca trabajar, las señoras de Champel piden extensiones de pestañas a domicilio con las consultoras independientes, las de la zona roja son contactadas a su teléfono personal. Trabajo es trabajo, y gente necesitada la hay. Sin embargo no dudo en que apliquen las medidas de prevención adecuadas. Siguen saliendo de casa a las 6 a.m. ahora con cubrebocas, otros llegan a casa a media noche, no a cenar sino directo a la ducha, estando al pendiente de lo que su cuerpo pueda manifestar, alguna tos o un ardor de garganta, por lo mínimo que parezca hay que tomarlo con seriedad. Y a ellos les toca lo que en principio tendríamos que hacer todos: ser cuidadosos e higiénicos, saber cómo estornudar, mantener la distancia, lavarse las manos. Ayudemos un poco y respetemos las medidas de higiene, no esperemos a que venga el presidente a lavarnos las manos, que después de que lo hagamos, tenemos que seguir trabajando.Por cierto, en Europa tenemos la fama de ser fuertes. ¡No los defraudemos!Cuidémonos entre nosotros.