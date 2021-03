Va PRD contra autoritarismo y dispendio del Gobierno en campañas

A no ser pasivos y quedarse callados ante el derrumbe de México y de Veracruz, ni ser apacibles y aceptar que ocurra el peor escenario posible, fue el llamado de Sergio Cadena Martínez, presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en Veracruz a los militantes y simpatizantes, pero también a la sociedad que hoy padece la ambición desmedida del partido en el poder.



Señaló que en los 71 días previos a la jornada electoral, el PRD enfrentará una contienda desigual con la intervención indebida de los gobiernos federal y estatal y los arrebatos del partido en el poder, recordando que en los últimos dos años, los gobiernos de Morena han mostrado su verdadero rostro: “Son autoritarios e ignorantes, dispuestos a destruir a México y a Veracruz con malos resultados y peores intenciones”.



“La ambición es el motor de los gobiernos de Morena y buscarán no perder el poder. Lo harán repartiendo recursos, despensas y otras dadivas; también harán uso de la amenaza para obligar a quienes reciben apoyos del gobierno a votar por ellos; son los responsables de los quiebres económicos, del fracaso nacional ante la pandemia con más de 200 mil muertos en un año; desempleo insuperable, aumento de la pobreza, violencia creciente y desvío de recursos con miles de millones de pesos sin comprobar”, apuntó.



El líder del partido del sol azteca en la entidad dijo que sus candidatos participarán en un proceso electoral histórico conscientes de que con su participación determinarán el futuro del país y el destino de Veracruz, por lo que una acción relevante fue la renovación de sus comités municipales, lo que les ha dado la oportunidad de una mejor comunicación interna y garantizar el activismo partidista en todo el estado.



“El PRD no será omiso ante esta situación; No nos vamos a quedar callados ante las trampas electorales y los abusos desde el gobierno, actuaremos como un partido activo, como una fuerza política en movimiento, con todas sus estructuras apoyando la difusión de mensajes a la sociedad sobre el daño que implica para las familias veracruzanas los engaños y los malos resultados de Morena y sus gobiernos”, detalló.



Finalmente, Cadena Martínez dijo que movilizarán todas las estructuras del partido: integrantes de la dirigencia estatal, comités municipales, grupos partidistas y organizaciones afines, consejeros políticos y militancia activa para interactuar, para denunciar situaciones irregulares con oportunidad, para participar en las campañas de sus candidatos y lograr un posicionamiento del PRD y de las propuestas sociales, legislativas y municipalistas que promueven.



“Estoy absolutamente seguro que, si cerramos filas, luchamos y nos esforzamos juntos, el perredismo veracruzano saldrá victorioso”.



Rogelio Franco, preso político.



Sergio Cadena a nombre de la DEE se pronunció acerca del tema del exdirigente y líder Rogelio Franco, de quien dijo: “Seguimos en pie de lucha ante el abuso del poder que tiene encarcelado a nuestro compañero y amigo, Rogelio Franco Castán. Es preso político del gobierno de Morena que pretende intimidar y disminuir a la oposición que representamos y que les preocupa. La liberación de Rogelio es una causa del partido en la que seremos insistentes hasta lograrlo”.