Va Ricardo Ahued por quitar gastos superfluos en Ayuntamiento de Xalapa

El presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, señaló que espera reducir en un 30 por ciento el gasto corriente de su administración, por lo que ya se están eliminando "gastos superfluos" que permitan contar con más recursos para obras, acciones y servicios públicos en beneficio de la población capitalina."Mi meta es muy agresiva, del presupuesto aprobado en gasto corriente yo quiero bajar un 30 por ciento a la operación y mandar (el recurso) a obras efectivas, para los servicios públicos, si no, la administración no podría continuar", indicó.Además, afirmó que pondrá orden administrativo y financiero para fortalecer las áreas operativas del Ayuntamiento, con una posible reducción de salarios de los funcionarios de alto nivel y aplicando la política pública de austeridad y transparencia."Estamos haciendo ajustes, hay un tabulador que se tiene que respetar y que fue aprobado por la anterior administración, la administración tiene que ajustar mucho el gasto. Tenemos una sobrepoblación en nómina muy fuerte, de hecho cerramos la Dirección de Gobernación y ajustaremos todas las áreas”, mencionó Ahued Bardahuil.Y es que acotó que su Gobierno no puede hacer contrataciones excesivas de personal, añadiendo que hay más de 480 personas de las que se requieren para funcionar adecuadamente."Debemos hacer más con menos. En cada área de Gobierno se reducirá el personal. En las direcciones y jefaturas, se está disminuyendo al máximo el gasto corriente, eliminando gasto superfluos”, reiteró el Alcalde capitalino.También comentó que en este proceso de reducción de erogaciones innecesarias, se analiza la eliminación de los vehículos que no se requieren para disminuir los gastos de insumos y combustibles.“Tenemos más de 400 unidades, estamos revisando cuáles se quedan. Debemos fortalecer las áreas de alumbrado, limpia pública y todos los servicios, eso es lo que tenemos que buscar, no la comodidad de los funcionarios”, puntualizó en la entrevista al acotar que habrá una mayor vigilancia sobre las compras y obras que se realicen, a través del Subcomité de Adquisiciones y el Comité de Transparencia."Vamos a someter a la revisión del mercado para que no nos vayan a dar un susto, donde tengamos cotizaciones por encima de los precios reales, se le va a dar una revisión, ya se instalaron los Subcomités de Adquisiciones y de Transparencia. Estamos trabajando ahora para que en el momento que se apruebe el programa operativo anual (POA), tengamos revisión con lupa de cada contrato", expresó.Refrendó que antes de asignar contratos a las empresas, se revisará que existan y una vez se entreguen las obras, se analizarán los resultados de los concursos, "porque hay licitaciones de tres y lo ilegal se hace legal porque cumple con la ley y no te asegura que tengamos una buena inversión en obra pública".