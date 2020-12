Vacaciones en Fiscalía, “golpe” para madres de desaparecidos

Familiares de personas desaparecidas en el sur de Veracruz colocaron un tendedero de fotografías para recordar a sus seres queridos e insistir a las autoridades que hagan lo propio para poder dar con ellos.



Belén González, presidenta de Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, aseguró que para ninguna de las 26 familias que conforman su grupo habrá feliz Navidad y Año Nuevo, sin embargo, continúan en la lucha.



Dijo que en las búsquedas de este año sólo se halló un indicio en el municipio de Minatitlán, mismo que sigue siendo perfilado para ver si es posible obtener un perfil genético.



“En estas fechas nosotros no tenemos nada que festejar, no hay nada que celebrar, no hay Día de Madres, no hay Día de Padres, no hay nada. Las diligencias siguen a medias, se han hecho algunas, la Fiscalía sigue trabajando pero ahorita están de vacaciones y eso también es un golpe para nosotros porque ellos se van de vacaciones y nosotros seguimos aquí de pie”, dijo.



Insistió que la pandemia vino a mermar las diligencias y revisión de carpetas de forma pertinente, por lo que ya será hasta enero que se retome la actividad al 100 por ciento.



Reveló que para el 2021 ya se tienen agendadas actividades en Coatzacoalcos y Minatitlán, en las que esperan se puedan hallar evidencias que den con el paradero de sus seres queridos.