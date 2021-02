Vacuna antiCOVID es obligación y no “dádiva” del Gobierno, afirma Obispo de Orizaba

El obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, pidió a los fieles no olvidar que la vacuna que debe adquirir el gobierno para inmunizar a la población contra el COVID-19 no es una dádiva, ni apoyo, ni regalo de algún partido o persona, sino es la obligación del Estado aplicarla a los gobernados.



"Me sigo haciendo la pregunta ¿Dónde están las vacunas para nosotros en nuestro ambiente; alguien sabe? Mientras llegan hay que cuidarnos. Por cierto las vacunas no es ninguna dádiva, ni tampoco te las regala algún partido político, ni persona como luego se enreda el tema".



Añadió que estás dosis, son una obligación del sistema, del Estado, porque es fruto de nuestros impuestos y de ahí se pagan para todos.



En este sentido el prelado pidió a la feligresía que cuando estás lleguen, no tengan temor de la aplicación. "En tanto nos cuidamos hermanos".



Al finalizar la misa de las 12:00 horas en la catedral San Miguel Arcángel, exhortó a los fieles, a seguir poniendo en práctica la caridad a través del uso del cubrebocas, mantener la sana distancia, cuidar al hermano del contagio del COVID-19.