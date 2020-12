Vacuna china contra COVID-19, un “gran acto de bondad”: Regidor de Boca del Río

Al confirmar que se aplicó la vacuna china contra el COVID-19, como parte de la fase 3 de los ensayos clínicos; el regidor primero del Ayuntamiento de Boca del Río, Luis Humberto Tejeda Taibo, definió el desarrollo de la farmacéutica CanSino como “gran acto de bondad” por parte del país asiático.



Y es que, a decir del edil, esta vacuna es cien por ciento segura y en caso de reacciones adversas, el tratamiento e incluso hospitalización son completamente gratuito, por lo que el voluntario no debe pagar para su atención médica.



“Si tú llegases a tener algún contagio de COVID-19 ellos se hacen responsables de tu tratamiento, no te cuesta un peso y es una manera cortés y recíproca que te devuelve, digamos, el acto humano, la farmacéutica a tí”, expuso.



Cabe mencionar que en Veracruz los ensayos clínicos son llevados a cabo por dicha farmacéutica en colaboración con FAICIC Clinical Research.



“Deberíamos contribuir poniendo un ejemplo, ya que muchos presumen y quieren ayudar, pero pocos lo hacen de manera personal. Yo esto lo hago por humanismo, desde luego me han precedido Javier Moranchel y muchos otros ciudadanos veracruzanos que me han puesto el ejemplo y me han animado”, afirmó.



En la entrevista, manifestó que los únicos efectos secundarios que pudiera experimentar es un poco de temperatura y dolor en el brazo donde se le inyectó; aunque aseguró que a cada participante le asignan un médico, quien lo valora los 365 días del año y las 24 horas del día vía mensajes, exámenes clínicos y consultas.



En caso de que la persona no adquiera inmunidad al SARS-CoV2 al cien por ciento, se le aplica una segunda dosis; sin embargo, Luis Tejeda comentó que la vacuna china es efectiva por lo que no cree que sea necesaria una nueva aplicación.



“Al término de este periodo te hacen exámenes y si no obtuviste la inmunidad completa, al 100 por ciento, entonces te otorgan otra inyección, si la obtuviste ya no es necesario. Eso depende obviamente de tu organismo (…) ellos dicen que el periodo de un año; sin embargo, señalan que en febrero o marzo tendrán ya todos los permisos de esta inyección en fase 3”, agregó el edil boqueño.



En este sentido, dijo que a todos nos interesa que la pandemia se termine, de allí la necesidad de contribuir con el desarrollo de una vacuna que permita retornar las actividades económicas, laborales, sociales y políticas que se tenían antes del nuevo coronavirus.



“Es una gran labor que todos debemos contribuir. Todos queremos que se acabe la pandemia, los comerciantes y empresarios por el tema económico, los ciudadanos por los temas laboral, sanitario y de empleo y los políticos por el tema de políticas públicas y quedar cada quien con su electorado”, aseveró.



Luis Humberto Tejeda Taibo reiteró que la vacuna china es muy segura, pero reconoció que falta la aprobación de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para que se pueda aplicar a todos los ciudadanos.



“Son trámites del gobierno, pero bueno, estás inscrito, estás en tratamiento, estás en observación, es excelente; es una manera de dar ejemplo a los demás, contribuir y protegerte desde luego”, finalizó el edil de Boca Del Río.