Vacuna contra COVID para todos los menores de 12 a 17 años, pide lectora

Buenas tardes.Antes que nada quiero felicitar a tan importante medio de comunicación, que siempre nos mantiene bien informados y que permite que personas como yo podamos expresarnos.A través de alcalorpolitico.comquiero manifestar mi reconocimiento al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, por sus determinaciones al expresar que los niños y adolescentes menores de 18 años se consideren población vulnerable al COVID-19, debido a que no han sido vacunados y con el regreso a clases, están más expuestos a contagiarse. Esto en la nota de alcalorpolitico.com “Juez ordena vacunar contra COVID a todos los menores de 18 años”, de fecha 12/10/2021. Mencionándose que “El juez señaló que aunque el amparo fue solicitado por una menor de edad, concedió la suspensión para beneficiar a todos los menores del país porque se debe priorizar su derecho a la salud, al tratarse de un aspecto que aqueja a la colectividad y no sólo a la adolescente que tramitó el juicio de garantías”.Por lo anterior, considero que efectivamente todos los niños de 12 a 17 años deben ser vacunados contra COVID-19, ya que todos son vulnerables, no únicamente los que tengan alguna morbilidad y que de acuerdo con los rubros que manejan dentro de esas “morbilidades”, son enfermedades que consideran graves pero por ejemplo, una persona que tenga asma, claro que es vulnerable, no necesariamente como dice en la página para registro, que debe ser muy grave su asma para poderse registrar y tener derecho a la vacuna.Ojalá las autoridades de salud, doctor Hugo López-Gatell Ramírez y doctor Roberto Sánchez Alor, consideren vacunar ya a la población de niños y jóvenes de 12 a 17 años, porque es urgente salvaguardar su integridad ante esta pandemia y que todos tienen derecho a ello.En mi caso en particular, tengo una hija de 16 años que es alérgica y tiene dermatitis atópica. Ella es muy vulnerable, es más susceptible que otros niños a enfermarse y no puede registrarse en la página para ser vacunada porque no tiene una morbilidad grave. No es posible que a estas alturas de pandemia no sean considerados todos estos niños y adolescentes. Es por ello que ojalá y le hagan caso al juez que dictaminó la resolución en mención.Espero que otros padres también alcen la voz, de no regreso a clases y exigir la vacuna para sus hijos.Muchas graciasAtentamenteJHM2281820676