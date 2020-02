Vacuna contra influenza estacional no es eficiente contra el coronavirus

La vacuna contra la influenza estacional no es eficiente contra el coronavirus, advirtió el delegado de Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Candelario Pérez Alvarado. "Nada que ver", sostuvo.



Admitió que existen temores infundados pero es mayor la convocatoria de las autoridades de salud a vacunarse.



"No dejemos que un problema que ya vivimos, muy serio, no dejemos que por un descuido o por falta de información (se genere) un problema mayor", e invitó a la población a acercarse a los médicos familiares del IMSS.



Agregó que en el caso del Estado de Veracruz, no existen indicios de casos de coronavirus y dijo que no es posible que la vacuna pueda "curar" la enfermedad, dado que esta continúa en investigación.



"Yo no podría afirmar que puede curar una enfermedad cuando todavía se está en investigación para determinar cómo se va a atender la problemática. Lo que hemos visto son cuarentenas en otros países", refirió.



Enfatizó que las personas con síntomas de gripa, lo conveniente es acercarse a Medicina Familiar de las unidades del Seguro Social; y más cuando existe contacto con extranjeros.



Refirió que a la población del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se distribuyeron 50 mil dosis de la vacuna contra influenza estacional.



"Y tenemos suficientes en los almacenes porque nos estamos acercando a la población derechohabiente para que le podamos aplicar esta vacuna y con ello, tomar las previsiones que se requieren en este momento", concluyó.