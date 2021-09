Vacuna para menores depende de farmacéutica, aclara Gobernador ante amparos

En Veracruz sólo se aplicará la vacuna contra COVID-19 a menores de 12 años en adelante si la farmacéutica entrega las dosis con la indicación y la ficha técnica de que el biológico es para menores, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En conferencia de prensa este miércoles, se le cuestionó sobre el proceso legal que inició la Secretaría de Salud , luego de que un niño de 12 años ganara un amparo para que se le apliquen las dosis de Pfizer, misma que ya está avalada por la COFEPRIS para menores de edad.El Gobernador aclaró que en Veracruz no se vacunará a los menores con las dosis que está destinadas para los adultos.Y es que algunos padres de familia han interpuesto amparos para que se vacune a sus hijos, sin embargo, esto se hará hasta que se cuente con el fármaco que sea específicamente para ese sector de la población.“Nosotros no proveemos la vacuna, nos la tiene que proveer la farmacéutica la vacuna que diga que es para menores. Nosotros requerimos que la farmacéutica le entregue a la Federación esa hoja técnica y que la envíe; no vamos aplicar la vacuna que es para mayores de edad a menores, sin esa ficha técnica”.En este punto, dejó en claro que la cuestión legal es respondiendo que la farmacéutica otorgue esa especificación, “la Federación nos la tiene que dar etiquetada diciendo que es para menor de edad”, puntualizó.Por tanto, el mandatario veracruzano reiteró que es el Gobierno federal el que realiza las compras de la vacuna, así como también está a cargo de la distribución de las mismas.Es por ello que una vez que se cuente con las dosis específicas para menores de edad y autorizadas por la COFEPRIS, es que en Veracruz se procederá a la vacunación en esos casos específicos.