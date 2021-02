Vacunación a adultos mayores no será afectada por fallas en plataforma: SEGOB

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, garantizó a distintos gobernadores de los estados de la República que el proceso de vacunación para adultos mayores no se verá afectado, luego de que la plataforma digital para registrar a este sector de la población para su inmunización presentó fallas.



En una reunión virtual con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la secretaria Sánchez Cordero señaló que la saturación en el servicio se dio por la gran expectativa para vacunar a los adultos mayores, e hizo un llamado a los mandatarios estatales para que sigan registrando a quienes serán beneficiarios una vez que se tengan las vacunas.



“Respecto al registro para la vacunación de adultos mayores y debido a la cantidad de usuarios que buscaron registrarse el primer minuto del día en que se planteó y que se dio conocer esta plataforma, se ha presentado una saturación en el servicio y desde luego esto fue por la gran expectativa de poder ser registrar en la vacunación.



“Esta sobrecarga desde luego no afecta el proceso de vacunación, sin embargo, es importante que continuemos con el registro de manera constante para comenzar la vacunación de este grupo que es una prioridad”, dijo la secretaria Sánchez Cordero.



La responsable de la política interior reiteró su llamado a los gobernadores para que continúen trabajando juntos en la Estrategia Nacional de Vacunación contra el Covid-19, y también les pidió no caer en la dinámica de las noticias falsas, colocando como ejemplo todos los comentarios negativos que rodearon a la vacuna rusa Sputnik V.



“Debemos de rechazar todo tipo de noticias falsas, enterarnos bien, platicar con los encargados de salud de los estados de la federación. Y pues, el pueblo nos exige que todos nosotros nos desempeñemos lo mejor posible, que todos respetemos nuestras competencias, pero sí estemos en coordinación, en comunicación y en colaboración permanente”, mencionó la ministra en retiro.



En la reunión con la Conago también participó el secretario de Salud, Jorge Alcocer; el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, entre otros funcionarios federales.