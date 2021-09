Vacunación a menores, hasta que OMS o COFEPRIS lo acrediten

No se aplicará vacuna alguna contra COVID-19 a ningún menor de edad, pues al menos en México esto no ha sido aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), ni la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Así lo confirmó el coordinador de Brigadas Correcaminos de la Secretaría de Bienestar, Juan Carlos Atzin Calderón, quien dijo a la población que no se pondrá en riesgo la vida de las personas pues hasta el momento se desconocen las reacciones que podrían sufrir los menores de 18 años en caso de ser inmunizados, lo que les causaría un problema jurídico si el infante presenta complicaciones de salud tras recibir una de las dosis.



Lo anterior, tras los amparos que han solicitado algunos padres de familia para que sus hijos menores de 18 años sean inmunizados.



“La Organización Mundial de la Salud y la COFEPRIS en México, que es el órgano regulador, no han autorizado la aplicación de vacuna para menores de 18 año, sin duda con Pfizer se están haciendo investigaciones, algunos países lo han adoptado ya pero el resto de vacunas ni en Estados Unidos, ni en ninguna otra parte del mundo se están aplicando”, declaró.



Detalló que este tema tiene que ser resuelto por las autoridades de Salud y no por un Tribunal y hasta que lo acredite la OMS o la COFEPRIS, no se pondrá ninguna vacuna.



“Al no estar aprobado en México la aplicación para personas menores de 18 años, nos mete en un problema, nos genera un contratiempo y eso si puede pasar a un tema jurídico, la verdad es que la política nacional de vacunación está diseñada justamente conforme a la regulación internacional y nacional, en este sentido, mientras no esté aprobado para menores de 18 años no se va a aplicar, ya las autoridades lo han expresado”, dijo.