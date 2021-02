Vacunación contra COVID, un obstáculo para millones en Veracruz

La estrategia de vacunación que implementó el gobierno federal en México, con el registro en línea, se ha convertido en un trámite a alcanzable para la mayoría de mexicanos.



El pasado 2 de febrero del año en curso, el Gobierno Federal anunció el inicio del registro para la vacunación contra el COVID-19, dando a conocer que dicho registro puede realizarse a través de la página mivacuna.salud.gob.mx.



Sin embargo, dicha modalidad de registro ignora la realidad social de 5 millones 879 mil 673 veracruzanos que no disponen de una computadora, laptop o tablet, de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).



En ese sentido, durante el último Censo Nacional el INEGI registró que en Veracruz hay 2 millones 385 mil 265 viviendas habitadas, de las cuales, en el 74 por ciento, correspondiente a un millón 765 mil 959, no cuentan con una computadora, laptop o tablet.



Sólo en el 26 por ciento de las viviendas del Estado, 617 mil 769, disponen de estas herramientas electrónicas necesarias para realizar el registro en línea para la vacunación contra el COVID-19.



En términos de población, de acuerdo con el INEGI, son 5 millones 879 mil 673 veracruzanos quienes no disponen de una computadora, laptop o tablet en sus viviendas, lo que representa la amplia mayoría de la población total del estado.



Cabe recordar que la vacunación en México ha sido particularmente lenta, pues el Gobierno Federal planeó la aplicación de 1.4 millones de vacunas durante el mes de enero de 2021, sin embargo, sólo alcanzó el 48 por ciento de la cifra.



Hasta este martes 09 de febrero, únicamente se ha vacunado al 0.56 por ciento de la población. Aunado al bajo ritmo de inmunización, la página del Gobierno Federal para el registro de la población que busca recibir la vacuna ha presentado diversos fallos, mismo que han sido expuestos por los usuarios en redes sociales, quienes han tratado de ingresar hasta altas horas de la noche o en la madrugada, esperando que el sistema tenga menor saturación.



Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, casi 6 millones de veracruzanos no tendrán oportunidad de ingresar a este programa de vacunación.