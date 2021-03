Vacunación de adultos mayores en zonas urbanas iniciará en Veracruz Puerto

El secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, adelantó que ya está próxima la jornada del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años en las ciudades grandes del Estado.



Al respecto, sostuvo que requerirán de la ayuda de la población para lograr que la inoculación se realice de manera ordenada y en el menor tiempo posible, esto con el objetivo de que los beneficiarios no tengan que esperar tanto tiempo para ser vacunados.



“Ya se trabaja en una convocatoria con información y mensaje de muy fácil comprensión, la cual ustedes podrán ver en periódicos de amplia circulación y en plataformas oficiales. Además, la podrán escuchar a través de los perifoneos que la Jurisdicción Sanitaria número 8 estará llevando a sus colonias; deben estar muy pendientes de la fecha de publicación”, expresó.



Ramos Alor explicó también cuál será la mecánica, los requisitos y la base para la vacunación en el puerto de Veracruz. “Primero, la vacuna es única y exclusivamente para adultos de 60 años y más residentes del puerto de Veracruz; quienes deberán llevar consigo su credencial de elector, la CURP, un comprobante de domicilio actual, que puede ser recibo de luz, agua o teléfono; si por alguna razón no contaran con este comprobante, pregunten con el personal de Salud para ser asesorados”.



Añadió que la inmunización será por orden alfabético, es decir, el día uno le tocará a los adultos cuyo primer apellido empiece con las letras de la “a” a la “e”; día dos le tocará a quienes tienen su primer apellido de la “f” a la “h” y así sucesivamente.



“Por lo que, por decir, el primer día sería para los Álvarez, Casas, Escandón, por citar algunos ejemplos. Estas letras, a su vez, tendrán asignado un módulo exclusivo; así que en la convocatoria deberán verificar qué módulo le corresponde a la primera letra de su primer apellido”, reiteró.



Apuntó que, “es muy importante que los adultos mayores desayunen antes de ir a la vacuna y no suspender su tratamiento médico actual; además, sólo debe acudir el adulto mayor y un acompañante. Por favor, es importante respetar las medidas sanitarias en los módulos de vacunación, así como las indicaciones en los accesos que estarán habilitados para adultos mayores y adultos mayores con alguna discapacidad”.



El funcionario estatal aclaró que se deberá respetar la jornada de vacunación de cada municipio, “es decir, aunque los lugares sean conurbados, se hará estrictamente por municipio o localidad, por lo que las ciudades aledañas deben esperar a que les llegue a su municipio; eso es organizarnos bien”.



Finalmente, recordó que la vacuna es gratuita y para todos, por lo que deben estar pendientes del aviso oficial para saber cuándo llega a cada municipio.