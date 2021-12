Vacunación de refuerzo en Boca del Río inicia este lunes

Veracruz terminará el año con un 80 por ciento de la población vacunada contra el COVID-19, afirmó el delegado de la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.Precisó que una vez que concluya la vacunación de refuerzo para adultos mayores en Veracruz y Xalapa, arrancará la jornada en Boca del Río, afirmó que será del 20 al 22 de diciembre en el estadio Luis "Pirata" Fuente, como único macrocentro de aplicación.Precisó que este viernes termina la vacunación en la Capital del Estado, en donde se estima aplicar 60 mil dosis, así como en el puerto de Veracruz, en donde se calculan 70 mil mayores de 60 años inoculados con una tercera dosis."El día lunes iniciará la vacunación en Boca del Río, lo haremos en el ‘Pirata Fuente’ para el segmento de refuerzo. La prioridad es vacunar a los que no se han vacunado y a los rezagados", señaló.La respuesta de los adultos mayores ha sido buena, incluso acuden sin miedo y hasta solos por su tercera dosis y hasta algunos que no fueron por la segunda aplicación.Además, Huerta Ladrón de Guevara informó que será este fin de semana, los días 18 y 19 de diciembre, cuando se aplique el refuerzo de AstraZeneca a las personas mayores de 60 años de edad en Córdoba.La sede es el campus universitario “Paccioli” ubicado en la avenida 37, ampliación Miraflores entrando por San Nicolás de 8:00 a 18:00 horas.Deberán llevar el esquema completo de vacunación, identificación oficial, certificado de vacunación impreso, curp y lapicero tinta azul.Además de Córdoba también habrá jornada en los municipios Orizaba, Ixhuatlán del Café, Fortín, Yanga yTomatlán.Cada persona deberá acudir a su municipio y llevar la documentación antes mencionada de lo contrario no será inmunizada.En el caso de los municipios de la zonas serranas como Ixhuatlán del Café, Chocamán y Tomatlan, el personal de Salud y Servidores de la Nación irán hasta las comunidades con la finalidad de evitar el traslado de los adultos mayores a la cabecera municipal.