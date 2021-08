Vacunación en Teocelo para población de 18 a 39 años terminó en penumbras

Sin luz en la Unidad Deportiva “Raúl Olmos” y hasta las 23:00 horas se llevó a cabo el primer día de vacunación para personas de 18 a 39 años en el municipio de Teocelo.



De acuerdo a pobladores, la jornada se extendió hasta las 23:00 horas, con largas filas ya que a la sede acudió mucha gente, hasta personas de la tercera edad, por lo que para ingresar a la aplicación de la dosis única pasaban hasta tres horas.



Sin embargo, aunque con quejas todo transcurría normal, pero llegada la noche la Unidad Deportiva se quedó sin luz, por lo que los militares tuvieron que continuar con la inoculación pese a esta problemática, que no pudo resolver el Ayuntamiento.



Según testimonios, la falta de luz se debió a que la unidad no contaba desde hace varios días con el servicio de energía eléctrica, además de que los reflectores no funcionan.



No obstante, la vacunación siguió hasta altas horas de la noche en penumbras, pues aún se registraba una gran cantidad de gente que pedía ser inoculada.



Por su parte, la directora del DIF Municipal e hija del alcalde Mari Chama, Mara Chama Villa a través de sus redes sociales, indicó que el Ayuntamiento no está a cargo de la vacunación, y solo apoya con lo que el Gobierno Federal les requiere.



Asimismo, aclaró que no se les informó que la jornada se extendería hasta la noche, por lo que pidió respeto a todos los que participan en estas brigadas.



“No estamos a cargo de la vacunación, apoyamos con lo que se nos requiere, y los encargados son los servidores de la nación por parte de la Secretaría del Bienestar, nos informaron horarios y no que se extenderían hasta las 23:00 horas, cuando nos avisaron de la llegada de la vacuna fue vía WhatsApp a las 10:00 horas de ayer, así que pido respeto para todo el personal ya que están dándolo todo cada dependencia”, finalizó.



Habitantes que esperaban ser vacunados, indicaron que estuvieron tres horas sin luz, aglomerados y expuestos al clima.