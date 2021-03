Vacunación en Veracruz puerto avanza “con buen curso”: Director de Salud Pública

La jornada de vacunación en el puerto de Veracruz avanza “con buen curso”, aseguró el director de Salud Pública, Salvador Argimiro Beristaín Hernández, al indicar que ésta concluye el próximo día 18 de marzo a las 18 horas en los 16 puntos asignados en esa cabecera municipal.“Como saben la aplicación se está realizando en orden alfabético por lo que el día de mañana 12 de marzo corresponde a las personas cuyo apellido paterno inicien con la letra p, q, r, s y la t”, señaló en conferencia de prensa.Por ello invitó a las personas mayores de 60 años a que acudan al módulo que les corresponde según la convocatoria, y en caso de duda consulta la dirección web http://coronavirus.veracruz.gob.mx “Es fundamental que el día que acudan a vacunarse asistan desayunados y lleven con ustedes los requisitos que se solicitan en la convocatoria. Recuerden que no deben suspender ningún tratamiento médico actual, ya que la ingesta de medicamentos no interfiere con la vacuna. También es importante que el adulto mayor asista sólo con un acompañante”, recomendó.Beristaín Hernández solicitó llevar a cabo las medidas básicas como portar el cubrebocas en todo momento, evite tocarse los ojos la nariz y la boca, asearse sus manos continuamente, por lo que, si no tienen agua y jabón cerca, utilizar alcohol gel al 70%.“Guarde al menos un metro y medio de distancia entre usted y otras personas, al toser o estornudar cúbrase la boca y la nariz con el pliegue interno del brazo aun cuando tenga puesto el cubrebocas y si por alguna razón se encuentra con un conocido en el módulo de vacunación por favor no salude de beso, mano o abrazo”, precisó el funcionario estatal.Finalmente comentó que la vacuna y todo el proceso es gratuito, “nadie les puede cobrar un solo peso. No hay ni venta de fichas, ni venta de lugares”.