Vacunados con Sinovac y CanSino no son aceptados por países de la Unión Europea

Empresarios del ramo turístico confían en que las vacunas que se está aplicando la población funcionen, aunque para viajar se tienen problemas con la población inoculada con las marcas Sinovac y CanSino, pues hay países europeos en donde no se permite el ingreso a quienes recibieron esas dosis.



“Sinovac y CanSino no están siendo aceptadas por la Unión Europea. Tenemos casos en la empresa de gente que quiere viajar para el mes de octubre y nada más no es posible por el tipo de vacuna”, indicó Miguel Ángel Ramírez López vicepresidente del área de Turismo de la Canaco en Orizaba.



Mencionó que ante ello se busca alguna solución, incluso la posibilidad de que se aplique otra vacuna a esas personas.



Indicó que hay países que están abriendo ya sus fronteras, pero son escrupulosos con la gente que ingresa, que ya esté vacuna, que no presente síntomas, pero en el caso de las personas que recibieron esas dos marcas, no les permiten entrar.



Señaló que desafortunadamente no se cuenta en México con la de Johnson & Johnson, que es de única dosis y que la está produciendo Estados Unidos.



Recordó también que en el país no se está vacunando a los menores de 12 a 18 años, lo que también ha sido un factor para que familias mexicanas que tienen buen poder adquisitivo viajen a Estados Unidos para vacunar a sus hijos allá, ya que en México no se tiene aún considerada la inoculación para este grupo etario.