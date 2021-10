Vacunan a chaviza y rezagados en Tuxpan y Coatzacoalcos

La Jurisdicción Sanitaria número 2 con sede en Tuxpan hizo un nuevo llamado a personas que no se han vacunado contra COVID para que acudan a los módulos en el municipio.Para ello, este viernes se puso en marcha la jornada de vacunación para rezagados de 18 años y más, con aplicación de la unidosis de CanSino a quienes no han recibido el biológico, y la segunda dosis de AstraZeneca a quienes les hace falta el refuerzo.Los módulos quedaron instalados en la escuela primaria ubicada a un costado del Campo de la Sahop, de la colonia 17 de Octubre, donde la vacunación continuará este sábado 30 de octubre, para atender a población de la ciudad y del medio rural.El personal encargado del operativo de salud señaló que, en el caso de la segunda dosis de AstraZeneca es para aquellos que se debieron vacunar durante septiembre, pero que por alguna razón no pudieron acudir en su momento, para lo cual es indispensable que lleven el comprobante de haber recibido la primera dosis.Asimismo, los que no se han vacunado pueden recibir la unidosis de CanSino o bien elegir la AstraZeneca y, posteriormente, suministrarse el refuerzo cuando corresponda.Un total de 30 mil vacunas se han aplicado en 2 días de jornada de segunda dosis de Pfizer en Coatzacoalcos, dirigida a la población de 18 y más.Juan Carlos Atzín Calderón, encargado de las brigadas correcaminos en el sur, dio a conocer que además de la población de Coatzacoalcos, se ha recibido a personas de otros municipios que necesitaban completar su esquema de vacunación con este biológico.La jornada concluye este sábado y se habilitarán cuatro sedes; una en el parque La Alameda, el Itesco, el domo central de Villa Allende y el gimnasio de la congregación de Mundo Nuevo.“Cerca del 50 por ciento de la meta, es decir, que a dos días de cuatro días, vamos bien, más de 62 mil dosis van a ser aplicadas en el municipio de Coatzacoalcos, ya estamos muy avanzados y estamos invitando a la población que el día de mañana 30 de octubre acudan todas las personas que hagan falta”, dijo.Cabe recordar que será durante la primera semana del mes de noviembre cuando se den a conocer las fechas de las nuevas jornadas dirigidas a personas rezagadas, es decir, quien no pudo aplicarse la primera o segunda dosis.